Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:57

  NatiK написав:
  Hotab написав:Опалення повернули майже всім (у мене не вимикалось).

У Києві без опалення залишаються понад 1000 будинків – КМВА

Станом на 2 березня у Києві теплопостачання відсутнє у 1126 будинках.
Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми-Україна".
Близько 900 з цих будинків – на лівому березі столиці. Вони відключені через зупинку об'єкта критичної інфрастуктури, який подавав до них тепло.

https://epravda.com.ua/energetika/u-kiy ... nya-818584



Їм вже треба починати думати де зимувати наступного року... :(
1
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 15:03

  Sandor написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Как всегда, по сути никто ничего.

А на правому березі нічого цікавого немає?

Голосіївський 75 куе М. Васильківська і Вавілових Ковальська.
Варшавський - перегрітий.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 09:49

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Как всегда, по сути никто ничего.


Так сейчас не до недвиги обічному смертному.
Думаю покупают в кредит под 0% или за наворованное.
Честно заработанное в недвигу сейчас никто не несет.
Играть на таком тонком рінке могут не только лишь все.
Что у данной прослойки на уме я не представляю.

Вы не то, что далеки от реальности, вы от неё просто оторваны.
Люди продают и покупают.
и представьте себе, цены не падают, а растут.

я даже не давал объяву, рылы нашли очередного чиновника, который прислал секретаршу с задатком
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 10:04

  Хомякоид написав: Думаю покупают в кредит под 0% или за наворованное.
Честно заработанное в недвигу сейчас никто не несет.

  Бетон написав:я даже не давал объяву, рылы нашли очередного чиновника, который прислал секретаршу с задатком

А що тут не так, все сходиться.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 11:54

Чекаємо від -40% до -20% в 2027-2030 році?
По 2026 року -10% точно. Вже в Польщі, Канаді нерухомість дешевшає! Це вже глобальний тренд.
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2026 12:09

  tobias написав:Чекаємо від -40% до -20% в 2027-2030 році?
По 2026 року -10% точно. Вже в Польщі, Канаді нерухомість дешевшає! Це вже глобальний тренд.

В Києві нерухомість - лише дорожчає! 35 років безперервного дАражаю
