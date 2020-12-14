RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 10:44

Київ 1980-х на кольорових фото:
https://birdinflight.com/nathnennya-2/v ... -kyiv.html
Frant
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 11:30

платники

  kingkongovets написав:цікава ініциатива:

«Київ стане першим містом в Україні, де громадяни-платники податків отримають майже 90% знижку на паркування

Відповідний проєкт розпорядження опублікований на офіційному порталі КМДА для громадського обговорення (https://forum.kyivcity.gov.ua).

Для фізичних осіб – платників податків пропонована вартість абонементів:
ІІІ зона – 299 грн на місяць;
ІІ–ІІІ зона – 999 грн на місяць;
весь Київ без обмежень – 1499 грн на місяць.

Знижка діятиме щонайменше до кінця 2026 року.

Також пропонується оновити погодинні тарифи на майданчиках КП "Київтранспарксервіс":
І зона — 40 грн/год;
ІІ зона — 30 грн/год;
ІІІ зона — 10 грн/год.»

чинуші та інші цицькоцмудильники платники
flyman
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 11:36

візьмуть в ЄС і НАТО

  Frant написав:
  kingkongovets написав:Бахматов таки дотриндівся:

Після зміни влади - більшість українських чиновників вищого і середнього рівня - сядуть в тюрьму. Під суд точно підуть. Якщо не втечуть, як міндичі.

Податкова декларація для кожного громадянина самостійної анархічної території - не те що назріла. Перезріла вже на 10+ років. Я сподівався, що її введуть в 2014, після майдану-2. Марно сподівався - що шоколадний кондитер, і тим більше - зелений актьорішка - не вважали за потрібне зменшувати корупцію :mrgreen:

візьмуть в ЄС і НАТО аж бігом переймати передовий досвід і не тільки
flyman
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 11:39

соцреалізм

  Frant написав:Київ 1980-х на кольорових фото:
https://birdinflight.com/nathnennya-2/v ... -kyiv.html

пропаганда заборонененого соцреалізму 52 млн
flyman
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 12:23

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Муніципальне житло для оренди: хто пройшов до наступного етапу (список)
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 13:39

Кряк!

Чому рили-новобудівці не дмуть в усі труби, що Е-оселя йде на дно????
"У грудні 2025 року Кабмін ухвалив постанову № 1637, якою оновив умови програми «єОселя». Перелік пільгових категорій звузили, а спектр житла для купівлі за державною іпотекою обмежили дешевшими об’єктами."
Frant
