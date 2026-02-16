RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
5 причин, чому готівка
актуальна навіть в епоху...

5 причин, чому готівка актуальна навіть в епоху...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 02:33

5 причин, чому готівка актуальна навіть в епоху...

Пропонуємо до обговорення:
Здавалося б, епоха готівки добігає кінця: з тих пір, коли після пандемії світ перейшов на безконтактні платежі, цифрові гаманці стали буденністю. Проте чимало людей у світі, зокрема й українці, продовжують зберігати, розраховуватись фіатними грошима. Finance.ua виділив 5 причин, чому готівка залишається «живою» навіть у цифровому світі.

Дивися повний текст
5 причин, чому готівка актуальна навіть в епоху цифрового розвитку
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100833
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 02:33

"Готівка не залишає цифрового сліду ... «Готівці не можна дозволити померти. Не раніше, ніж будуть готові офіційні валюти центральних банків (CBDC)»"

Я что-то упустил и CBDC уже планируются анонимными с расчётами без цифрового следа? До сих пор их рекламировали, как полное порабощение пользователей вплоть до отслеживания путешествия каждой гривни и возможности ЦБ эту гривну аннулировать, где бы она не находилась. В отличие от куда менее подконтрольного ЦБ обычного безнала. Т.е., как полную противоположность наличке.

"її (гривню) приймають усюди в країні"

Вспомнил, как в середине вроде бы не очень далёкого 2022 года мне мебельщики совсем не в США при оплате сказали уже подзабытое: "У нас расчёты с поставщиками в долларах, поэтому и ты полностью в долларах плати. Гривна нам не нужна" и молча улыбнулся.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6753
З нами з: 23.03.18
Подякував: 116 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт пояснив, чому Україна продає електрику при дефіциті
R2 » Чет 12 бер, 2026 01:50
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2026 01:50
moveton
Смілянський пояснив, чому співробітники «Укрпошти» мають...
R2 » Пон 16 лют, 2026 10:46
4 2300
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лют, 2026 08:02
gorelov_all
Чому Німеччина депортує українців, які приїхали...
R2 » П'ят 13 лют, 2026 17:03
1 4197
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лют, 2026 17:03
pavelpr20171961

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.