5 причин, чому готівка актуальна навіть в епоху...
Додано: Чет 12 бер, 2026 02:33
Пропонуємо до обговорення:
Здавалося б, епоха готівки добігає кінця: з тих пір, коли після пандемії світ перейшов на безконтактні платежі, цифрові гаманці стали буденністю. Проте чимало людей у світі, зокрема й українці, продовжують зберігати, розраховуватись фіатними грошима. Finance.ua виділив 5 причин, чому готівка залишається «живою» навіть у цифровому світі.
Дивися повний текст 5 причин, чому готівка актуальна навіть в епоху цифрового розвитку
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 02:33
"Готівка не залишає цифрового сліду ... «Готівці не можна дозволити померти. Не раніше, ніж будуть готові офіційні валюти центральних банків (CBDC)»"
Я что-то упустил и CBDC уже планируются анонимными с расчётами без цифрового следа? До сих пор их рекламировали, как полное порабощение пользователей вплоть до отслеживания путешествия каждой гривни и возможности ЦБ эту гривну аннулировать, где бы она не находилась. В отличие от куда менее подконтрольного ЦБ обычного безнала. Т.е., как полную противоположность наличке.
"її (гривню) приймають усюди в країні"
Вспомнил, как в середине вроде бы не очень далёкого 2022 года мне мебельщики совсем не в США при оплате сказали уже подзабытое: "У нас расчёты с поставщиками в долларах, поэтому и ты полностью в долларах плати. Гривна нам не нужна" и молча улыбнулся.
-
