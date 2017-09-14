|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:00
fox767676 написав: andrijk777 написав: fox767676 написав:
правильно, ставка у Трампа була на шок та бліцкриг
гітлер за 12 днів взяв Львів та Мінськ, срср поліз з пропозиціями миру
А тут якийсь шаховий мікродебют - Е2-Е4, і далі може Іран посипеться. А він не посипався. Європа не підтримала, крім одного гундосого дурника. Азери, курди теж не підтримали. В Америці теж не підтримують, крім єврейського зятя. Довга війна - гарантований програш на виборах. Залищити як є і сказати, що так і було задумано — підірве позиції США в Азії.
А чому "так і було задумано" підірве позиції США в Азії?
Знищили керівництво Ірану майже повністю, розбомбили все що хотіли - це "так і було задумано". В чому проблема?
Успішне знищення керівництва керівництва держави, яка знаходиться за тисячі км - це по-моєму великий успіх. По вашому це провал?
той благодатний старець нічим особливим не виділявся
заміну йому легко знайти легко серед молодих більш спритних та злих
одну голову відрубали десять більш агроесивних виросло
і вони вже висувають вимоги - розрив аравійських монархій з США, ліквідація їх баз, інакше будуть тероризувати
А путін, Мадуро, Кім - це прям якісь особливі і унікальні. Їм заміну прям неможливо знайти?
andrijk777
Повідомлень: 7489
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:05
Hotab написав:
Просто у хантерів коли повертати землі, бо історичні - то добре.
А цитата с пруфом этой инсинуации - есть?
_hunter
Повідомлень: 11673
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
2
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:08
Banderlog написав: Shaman написав:
США має працювати на вирішенням цього питання. бо арабська нафта завмерла, а іранська спокійно транспортується - дивина...
й загроза атак нафтових родовищ - з цим теж треба щось робити...
сша і саме може продавати нафту при такій ціні. Кому треба розблокування це єс бо в них дефіцит нафти.
а ще потрібно Китаю, Індії...
Shaman
Повідомлень: 11994
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1741 раз.
2
4
5
Додано: Чет 12 бер, 2026 19:18
Banderlog написав: Shaman написав:
США має працювати на вирішенням цього питання. бо арабська нафта завмерла, а іранська спокійно транспортується - дивина...
й загроза атак нафтових родовищ - з цим теж треба щось робити...
сша і саме може продавати нафту при такій ціні. Кому треба розблокування це єс бо в них дефіцит нафти.
Соскін каже, що внєзапно появилися карти
flyman
Повідомлень: 42552
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1633 раз.
- Подякували: 2880 раз.
1
4
