Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:11

Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...

Пропонуємо до обговорення:
За 2025 рік кількість вакансій для пенсіонерів зросла приблизно наполовину.

Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії зростають
Робот новин
 
Повідомлень: 100851
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:12

А я ещё правильно помню, что у нас "вакансий для пенсионеров" не может быть в принципе? Потому, что пенсия - это по сути пособие по безработице и перестаёт выплачиваться, как только опять идёшь работать.

Это я уже не говорю, что вряд ли работодателю важно, получал его новый 65летний работник до этого пенсию или только соцпособие.
moveton
Повідомлень: 6805
З нами з: 23.03.18
Подякував: 119 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:19

Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...

  moveton написав:Потому, что пенсия - это по сути пособие по безработице и перестаёт выплачиваться, как только опять идёшь работать.

Неправильно. Доплату за сверхпенсионный стаж (у кого он есть) только снимают.
Но это копейки.
Или вы о тех, кому 65+ и нет 15 лет стажа?
Если о них - то да.
TUR
Повідомлень: 279
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:42

Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...

  TUR написав:Доплату за сверхпенсионный стаж (у кого он есть) только снимают.
Но это копейки.
Или вы о тех, кому 65+ и нет 15 лет стажа?

Нет, я про пенсионеров, а не про получателей соцпособия (оно понятно, что отвалится, если конечно, ЗП не пара копеек). На этом же сайте в статьях писали, что после накопления стажа можно жить двумя способами:
1) Не работать и тогда получать пенсию.
2) Работать и тогда пенсию давать не будут, но засчитывать дополнительный стаж и пенсвзносы и тогда после увольнения опять появившаяся пенсия увеличится. Но появится она только после увольнения. Поэтому, если ты не бессмертный Горец, то работать после накопления стажа может быть просто не выгодно.

Может я и что-то не так понял, конечно. Но слова про неоднозначность выгоды опять работать точно были. И отец-пенсионер чего-то в ПФ на повышенное переоформлял после того, как уже на пенсии поработал и уволился.
moveton
Повідомлень: 6805
З нами з: 23.03.18
Подякував: 119 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:57

Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...

  moveton написав:Может я и что-то не так понял, конечно

Вы чего-то не так поняли.
Работающему пенсионеру снимается доплата за сверхпенсионный стаж на время работы.
Пример - стаж 40 лет при норме сегодня 33 (для 60-летних). Переработка 7 лет.
Доплата за каждый год сейчас 25,95 грн. Итого чуть меньше 182 грн в месяц.
Вот ее и снимают с пенсии. А потом когда увольняетесь, допустим через 2 года, будет пересчет - 9 лет х 25,95 = 233,55 грн добавят.
Но за эти 2 года вы потеряете 182х24 = 4368 грн... Вот это и невыгодно
Востаннє редагувалось TUR в Суб 21 бер, 2026 01:08, всього редагувалось 1 раз.
TUR
Повідомлень: 279
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 01:06

Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...

  TUR написав:Но за эти 2 года вы потеряете 210х24 = 5040 грн... Вот это и невыгодно

Понятно. Спасибо за ликбез. Тогда да, может и действительно речь о вакансиях, куда принимают только пенсионеров, а не любых лиц преклонного возраста.
moveton
Повідомлень: 6805
З нами з: 23.03.18
Подякував: 119 раз.
Подякували: 837 раз.
 
