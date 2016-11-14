Напад США та Ізраїлю на Іран

Додано: Чет 14 тра, 2026 05:16

won написав: Здається, такої теми на форумі немає, а тема актуальна.

Іран молодець, круто відбивається. Десь в інеті знайшов аналогію - як поранений тигр. Незважаючи на то, шо на нього напав вічно воюючий з усіма Ізраїль,ще й втягнув на свою сторону "світового гегемона" США, Іран успішно протистоїть. Зокрема, в ніч на 22 березня завдав крутого удару по центру збагачення плутонію в Ізраїлі.

Во-первых, Израиль воюет не потому,что ему так сильно хочется или не хватает земли как России,а потому, что его соседи с дня его основания хотят его уничтожить.Во-вторых,последние 40 лет этим процессом руководит Иран через своих прокси хезболлу ,Хамас, ранее Сирию, хуситов, шиитскую милицию Ирака.С Ираном можно было покончить в 12-дневную войну в июне 25 когда по приказу Трампа самолёты Израиля были развернуты в воздухе над Тегераном.На сегодняшний день и Иран,и его прокси получили тяжелейшие потери и не оправятся несколько лет.Для окончательного разрушения режима аятолл нужно разбомбить его нефтяные терминалы с которых от экспортирует нефть,тогда его экономика окончательно загнётся.Это давно известно и сделать это легко,но на это не идёт Трамп т.к.боится шантажа Ирана по возможной бомбежке персидских монархий и подрыва интернет кабелей проложенных в Ормузком проливе.Видимо,вопрос будет решаться сейчас в Китае куда Иран направляет почти половину своей нефти и через этот же пролив идёт экспорт Китая в европу