Напад США та Ізраїлю на Іран

won написав:
Здається, такої теми на форумі немає, а тема актуальна.
Іран молодець, круто відбивається. Десь в інеті знайшов аналогію - як поранений тигр. Незважаючи на то, шо на нього напав вічно воюючий з усіма Ізраїль,ще й втягнув на свою сторону "світового гегемона" США, Іран успішно протистоїть. Зокрема, в ніч на 22 березня завдав крутого удару по центру збагачення плутонію в Ізраїлі.
Які думки - хто переможе, і які це матиме наслідки? І коли врешті-решт Ізраїль заспокоїться, щоб не випендрюватись, а жити собі тихо-спокійно?
Во-первых, Израиль воюет не потому,что ему так сильно хочется или не хватает земли как России,а потому, что его соседи с дня его основания хотят его уничтожить.
Во-вторых,последние 40 лет этим процессом руководит Иран через своих прокси хезболлу ,Хамас, ранее Сирию, хуситов, шиитскую милицию Ирака.
С Ираном можно было покончить в 12-дневную войну в июне 25 когда по приказу Трампа самолёты Израиля были развернуты в воздухе над Тегераном.
На сегодняшний день и Иран,и его прокси получили тяжелейшие потери и не оправятся несколько лет.
Для окончательного разрушения режима аятолл нужно разбомбить его нефтяные терминалы с которых от экспортирует нефть,тогда его экономика окончательно загнётся.
Это давно известно и сделать это легко,но на это не идёт Трамп т.к.боится шантажа Ирана по возможной бомбежке персидских монархий и подрыва интернет кабелей проложенных в Ормузком проливе.
Видимо,вопрос будет решаться сейчас в Китае куда Иран направляет почти половину своей нефти и через этот же пролив идёт экспорт Китая в европу