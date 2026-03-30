RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Земля як інвестиція: чому саме
зараз і скільки реально...

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 10:01

Пропонуємо до обговорення:
Поки депозити в кращому випадку перекривають інфляцію, а ОВДП дають від 11 до 17% у гривні, один клас активів в Україні показує стабільно понад 20% річного приросту і робить це в умовах повномасштабної війни. Мова про сільськогосподарську землю. Щоб зрозуміти, що відбувається і чи є ще потенціал для іксів, ми поговорили з командою «Твоє Коло» — компанії, яка спеціалізується на земельних інвестиціях і управляє одним із найбільших земельних фондів в Україні.

Дивися повний текст
Земля як інвестиція: чому саме зараз і скільки реально заробляють
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100917
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 10:02

"земля як базовий актив у цій моделі „номінована“ в доларі" - це все круто, молодці! А чому графік ціни на землю вказаний в гривні? Хіба когось цікавить зміна ціни в гривні, якщо актив в доларах? чи не логічніше, а головне СПРАВЕДЛИВІШЕ показати графік зміни ціни на землю в доларах?
cadistik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 13:36

  cadistik написав:"земля як базовий актив у цій моделі „номінована“ в доларі" - це все круто, молодці! А чому графік ціни на землю вказаний в гривні? Хіба когось цікавить зміна ціни в гривні, якщо актив в доларах? чи не логічніше, а головне СПРАВЕДЛИВІШЕ показати графік зміни ціни на землю в доларах?

Так більше процентів виходить)
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 967
З нами з: 01.06.19
Подякував: 147 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
 
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.