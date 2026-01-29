RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17577175781757917580
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 09:41

  Hotab написав:Розбір польотів Фламінго
https://oboronka.mezha.ua/de-ukrajinski ... QkXitKrfBg

Якщо коротко то "як швидко освоїти бюджет без смс та реєстрації"
P.S. Що там по сьогоднішнім "плівкам Міндича" про Вову і т.д.? Не на часі (с), не говоримо в публічному просторі (с), "це все путін винен, або в крайньому разі кляті ухилянти" (с)
  Hotab написав:У нас нема мети штурмувати Москву

це в тебе нема. Хто знає що там принц Гаррі нашептав нашим потужникам
Letusrock
 
Повідомлень: 3152
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 13:09

  Hotab написав:Розбір польотів Фламінго
https://oboronka.mezha.ua/de-ukrajinski ... QkXitKrfBg


Розбір прильотів по нпз.
"Зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій, а саме: порт Приморськ – мінус 13% навантаження, Новоросійськ – мінус 38%, Усть-Луга – мінус 43%."
https://news.novyny.live/zelenskii-nazv ... 24162.html
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6276
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 14:11

Letusrock

Що там по сьогоднішнім "плівкам Міндича" про Вову і т.д.?


Незрозуміло чому це питання саме до мене. Я крім самого вислову «плівки міндіча» (яке читав на форумі кілька разів) не знаю нічого ні про міндіча, ні про його «плівки».

Я наприклад досі думаю , що «дух Анкоріджа» - це Флайман з роками нечищеними зубами
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 29 кві, 2026 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18803
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 14:48

  fler написав:порт Приморськ – мінус 13% навантаження, Новоросійськ – мінус 38%, Усть-Луга – мінус 43%."

80% нафти йде через порти, ~151 мільйон тон.
Приморськ 44.4-13%=38.63
Новоросійськ 34-38%=21.08
Усть-Луга 30-43%=17.7
Козьміно 42.8=42.8
151.2-120.21=30.99
У відсотках це 20.5%
У барелях 225 лімонів
У грошах, якщо взять барель по 80 баксів, то це 18 ярдів баксів за рік.
Water
 
Повідомлень: 4186
З нами з: 06.03.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 14:54

Не зафіксуємо, тому що це "зі слів Зеленського".
До слів Зеленського, а особливо в питаннях в яких він прямо зацікавлений, довіри немає.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7691
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 15:02

Абсолютні фантазії. Навіть якщо проценти і вірні - порти(експорту нафти) виведені з ладу на кілька днів а не на рік.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7691
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 16:02

цікаво статистику відвантаження з портів за лютий, березень, квітень,
тоді можна зробити якісь висновки, хоча за березень, злі язики, кажуть в межах похибки при розбомбелених 40% УЛ, тобто бочки згоріли, але відвантеження йшло, як так?
Як там "Дружба", скільки "мінус"? Чи ЕШБ: "мінус на мінус, виходе плюс"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42856
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2883 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 16:06

Допомога до літа (с)

Згідно з основними положеннями, затвердженими в середу, Німеччина продовжуватиме надавати підтримку Україні у розмірі EUR 11,6 млрд у 2027 році та EUR8,5 млрд щорічно у період з 2028 по 2030 роки.
https://www.reuters.com/world/german-ap ... 026-04-29/
Шо сталося? Невже смажений півень у дупу клюнув? Ех, якби ж то так допомагали з 2022 року...
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6276
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17577175781757917580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.