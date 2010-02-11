Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 14:08

  1patron написав:Так что- золото больше никому не нужно? А как же наши влажные мечты о космических золотых высотах? :(

Ну война в Иране когда-то закончится. И вверх, к новым высотам.
jabba
Повідомлень: 5169
З нами з: 18.12.08
Подякував: 380 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 14:27

  jabba написав:
  1patron написав:Так что- золото больше никому не нужно? А как же наши влажные мечты о космических золотых высотах? :(

Ну война в Иране когда-то закончится. И вверх, к новым высотам.

Війни починаються - золото росте. Закінчуються - падає. Тому, коли війни закінчаться, золото падатиме.
Детальний розбір - на попередній сторінці:
  won написав:Висновок: золото і фонда зазвичай історично обернено скорельовані (негативно): коли одне росте, інше падає.
won
 
Повідомлень: 273
З нами з: 15.05.24
Подякував: 352 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 14:32

won направление тренда тут причем? Умных словей опять начитались в учебнике для начинающихтрейдунов? Так их и пишут чтоб трейдуны оставили свои бабосики рынку.
Ежу понятно что направление долгосрочного тренда всегда вверх в небеса. Что по фонде что по золоту. Что не отменяет коррекций.
Лично вы недоумевали как так - война а оно падает. Я вам пытаюсь с историческими примерами показать, что рисковый актив золото при возникновении траблов мирового уровня и должен сначала падать. И даже обьяснил механизм этого падения. А вы - нет, оно поломалось. И уже каким то боком тренд приплели. :mrgreen:
jabba
Повідомлень: 5169
З нами з: 18.12.08
Подякував: 380 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2026 14:42

Альоу, ви ж самі почали травити байки, що свічний і лінійний графік відрізняються, і що через це начебто не можна порівнювати золото і фонду:
  jabba написав:EverLand Если бы вы знали о существовании графика в виде японских свечей а не смотрели бы неадекватные графики линией ( которые сглаживают пиковые значения) то вопросов почему одновременно падает фонда и золото во время катаклизмов типо войны, биржевого краха или пандемии - у вас не возникало бы.

🤦‍♂️

Вам надали докази, що графіки не відрізняються і не можуть відрізнятись:
  won написав:Свічний
Зображення

Лінійний
Зображення

Актив, історичний період, таймфрейм однакові.
  won написав:Ви ніколи не знайдете приклад, де свічний графік покаже ріст, а лінійний (на тому ж активі, історичному відрізку і таймфреймі) - падіння, бо це неможливо.

Що свічний, що лінійний графік виглядають однаково. На будь-яких таймфреймах. Якщо погано видно - відійдіть від монітору подалі.
Свічний лише додає інформацію про волатильність, яка є всередині обраного тф.

Визнати вам, що неправі - важко, це зрозуміло.


Далі, наступне:

  jabba написав:Я вам пытаюсь с историческими примерами показать, что рисковый актив золото при возникновении траблов мирового уровня и должен сначала падать.

Ну так ось реальний історичний приклад: золото на історії негативно корелює з фондою:
  EverLand написав:Два графика за 30 лет: Доу и Золото.

Зображення

https://www.longtermtrends.com/dow-gold-ratio/
Там, где у Доу подъем, у золота провисание.

Який ще історичний приклад потрібен? А ви доказуєте, що золото йде в одному напрямку разом з фондою.
🤦‍♂️

Ні, воно йде завжди в протилежну сторону від фонди, бо фонда - це ризикові активи, а золото - актив-убіжище.
won
 
Повідомлень: 273
З нами з: 15.05.24
Подякував: 352 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 08:40

won За тридцать лет доу вырос примерно в 8-10 раз смотря от каких начальных цифр считать а золото раз в 12. Это по учебнику для начинающих трейдунов называется обратной корреляцией? :shock:
Вы вообще значение слова корреляция понимаете? А это слово статистиков и для определения коэффициента корреляции есть формулы. Посчитайте на досуге и не говорите глупостей.
Изначально речь шла что золото якобы должно расти в периоды мировых катаклизмов. Я за последние четверть века ничего круче кризиса 08 года и пандемии коронавируса припомнить не могу. Оба раза оно очень лихо падало вместе с фондой. Если вы посмотрите эти периоды на графиках Д1 да еще на японских свечах то отлично увидите эти периоды когда одновременно из-за мирового уровня проблем валились высокорисковые активы - фонда и золото. И в этот раз то же самое. Хотя вы ошибочно считаете золото защитным активом, прям "убежіщем" :mrgreen: и утверждаете что оно должно наоборот расти из-за войны в Иране а сейчас "что-то поломалось". Я вам уже неделю с историческими примерами пытаюсь доказать обратное и обьясняю почему пока война то ваше мнимое "убежіще" (которое на самом деле высокорисковый спекулятивный актив) не имеет шансов на рост- но как об стенку горохом.
jabba
Повідомлень: 5169
З нами з: 18.12.08
Подякував: 380 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2026 15:01

Трейдун, при чому глобальний ріст до типу кореляції між окремими активами?
  jabba написав:won За тридцать лет доу вырос примерно в 8-10 раз смотря от каких начальных цифр считать а золото раз в 12. Это по учебнику для начинающих трейдунов называется обратной корреляцией? :shock:

Ви тепер на другу сторону барикад переметнулись.🤦‍♂️ Саме час вам відповісти вашою ж цитатою:
  jabba написав: направление тренда тут причем? Умных словей опять начитались в учебнике для начинающихтрейдунов?

Все росте, це ясно і такому впертому, як ви. Але що вам не доходить - те, що росте воно не разом. Негативне кореляція те і означає, що золото і фонда в один період часу рухаються в протилежних напрямках, або ж - ростуть в різні періоди, а не разом, що - скільки ж можна товкти - і показано на дослідженні тридцятирічної тривалості.

Все росте. Але не все разом. Коли ситуація в економіці краща - росте фонда. Коли гірша - росте золото, як захисний актив. І це наочно продемонстровано на історії:
  EverLand написав:Два графика за 30 лет: Доу и Золото.

Зображення

https://www.longtermtrends.com/dow-gold-ratio/
Там, где у Доу подъем, у золота провисание.

Який ще історичний приклад потрібен?
Кореляція фонди і золота негативна історично. Останнім часом ростуть разом, але це виняток.



  jabba написав:Если вы посмотрите эти периоды на графиках Д1 да еще на японских свечах


Дід знов за старе взявся? Знов за рибу гроші, знову лінійний графік щось не те показує, що свічний?
Перечитайте, перегляньте факти ще раз, "вдумчиво, медленно шевеля губами":
  won написав:Свічний
Зображення

Лінійний
Зображення

Актив, історичний період, таймфрейм однакові.
Ви ніколи не знайдете приклад, де свічний графік покаже ріст, а лінійний (на тому ж активі, історичному відрізку і таймфреймі) - падіння, бо це неможливо.
Що свічний, що лінійний графік виглядають однаково. На будь-яких таймфреймах.
won
 
Повідомлень: 273
З нами з: 15.05.24
Подякував: 352 раз.
Подякували: 39 раз.
 
