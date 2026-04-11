Чи можна переоформити авто
без особистої присутності

Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 11:31

Через війну серед українців все частіше виникає потреба переоформлення автомобіля без особистої присутності. Існує два способи перереєстрації транспортного засобу, якщо власник на фронті або закордоном.

Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 15:19

Щоб переоформити авто з держ.номерами LT на держ.номера UA. Який алгоритм дій повинен бути, якщо я військовий ?. та маю тільки техпаспорт - на дане авто
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 12:45

  Щоб переоформити авто з держ.номерами LT на держ.номера UA. Який алгоритм дій повинен бути, якщо я військовий ?. та маю тільки техпаспорт - на дане авто


Якщо хочете переоформити у приватну власність (UA номери)
Наразі для військових немає закону про нульове розмитнення. Ви платите ПДВ, мито та акциз на загальних підставах.

Алгоритм дій

Зняття з обліку в Литві. Авто має бути зняте з реєстрації в Regitra (можна спробувати онлайн, але зазвичай потрібні фізичні номери та техпаспорт).
Договір купівлі-продажу. Ви маєте стати законним власником за документами.
Митне оформлення (Розмитнення). Потрібно звернутися до митного брокера. Він розрахує суму платежів, яку треба сплатити в бюджет.
Сертифікація. Отримання сертифіката відповідності українським стандартам (проводиться в акредитованих центрах в Україні).
Сервісний центр МВС. Постановка на облік, сплата збору в Пенсійний фонд (3-5% від вартості) та отримання техпаспорта і номерів UA.

Якщо у вас тільки техпаспорт без договору купівлі-продажу або довіреності ви не зможете законно розмитнити авто.
Доведеться або знайти власника в Литві, або оформити документи заднім числом (через брокерів, але тут ризики). Спробуйте проконсультуватись із митним брокером (це значно зекономить час), а вже потім запускати розмитнення.
