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DOROFEEVA стала культурною
партнеркою Binance в Україні

DOROFEEVA стала культурною партнеркою Binance в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 12:16

DOROFEEVA стала культурною партнеркою Binance в Україні

Пропонуємо до обговорення:
17 червня 2026 року, Київ — Binance, провідна глобальна блокчейн-екосистема та найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів і кількістю зареєстрованих користувачів, запускає новий стратегічний напрям комунікації в Україні, спрямований на розвиток діалогу про цифрову економіку, сучасні технології та цифрову культуру за межами професійної технологічної та криптовалютної спільноти.

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DOROFEEVA стала культурною партнеркою Binance в Україні
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