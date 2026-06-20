|
|
|
DOROFEEVA стала культурною партнеркою Binance в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 20 чер, 2026 12:16
Пропонуємо до обговорення:
17 червня 2026 року, Київ — Binance, провідна глобальна блокчейн-екосистема та найбільша у світі криптовалютна біржа за обсягом торгів і кількістю зареєстрованих користувачів, запускає новий стратегічний напрям комунікації в Україні, спрямований на розвиток діалогу про цифрову економіку, сучасні технології та цифрову культуру за межами професійної технологічної та криптовалютної спільноти.
Дивися повний текст DOROFEEVA стала культурною партнеркою Binance в Україні
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 101026
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|100
|
|
|2
|778
|
Сер 27 тра, 2026 19:20
Hotab
|
|1
|1569
|
|