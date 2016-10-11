|
|
|
"у Украины нет карт"(с)трампон
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 20 чер, 2026 19:07
“Мадяр” показав відео ударів по газовій інфраструктурі в Криму та по мосту через Генічеську протоку"https://lb.ua/society/2026/06/20/746616 ... dariv.html
тут и карты появляются, расклады конечно пока не на флеш-рояль но уже близко к полупокеру
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 14485
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 945 раз.
- Подякували: 1468 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|3707
|
|
|0
|3428
|
|
|1
|3470
|
|