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"у Украины нет
карт"(с)трампон

"у Украины нет карт"(с)трампон
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2026 19:07

"у Украины нет карт"(с)трампон

“Мадяр” показав відео ударів по газовій інфраструктурі в Криму та по мосту через Генічеську протоку"
https://lb.ua/society/2026/06/20/746616 ... dariv.html

тут и карты появляются, расклады конечно пока не на флеш-рояль но уже близко к полупокеру :mrgreen:
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