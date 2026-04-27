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Коли військові отримають нові мотиваційні виплати:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 21 чер, 2026 18:16
Пропонуємо до обговорення:
В Україні запровадили нову систему мотиваційних виплат і надбавок для всіх військовослужбовців. Вона поширюється на всіх захисників незалежно від виду служби — додаткові винагороди зможуть отримувати як мобілізовані, так і військові, які служать за старим або щойно підписаним контрактом. Нові правила набули чинності з 1 червня 2026 року, а перші виплати за червень мають надійти до 20 липня.
Дивися повний текст Коли військові отримають нові мотиваційні виплати: відповідь Міноборони
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