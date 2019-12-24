в Одессе наверно )
в Киеве врядл ли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 жов, 2021 12:53
Додано: Суб 30 жов, 2021 12:54
Додано: Сер 17 лис, 2021 12:04
Хто знає, чи будуть тут ще платити кешбек за покупки? Мене тільки цим і зацікавили відкрити картку
Додано: Сер 17 лис, 2021 21:11
Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:58
Банк порадовал: продлили акцию по начислению кешбэка до 31.01.22 года:
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