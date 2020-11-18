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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 656657658659 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Сбербанк 3.1 5 379 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 28% 105 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 9% 33 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 50 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 102 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 89 Всього голосів : 379 Додано: Сер 18 лис, 2020 12:40 cohan написав: asd12345 написав: Уважаемые форумчане,

Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать? Уважаемые форумчане,Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать?



ну, если по букве закона, то правомерно

если по человечески - то не очень и устно должны предложить вариант, варианты могут быть так себе, но, кажется , СЭП наружу все еще дешевый



я снимал доллар, чтобы избежать коммиса, конвертнули в гривну, курс получился хороший, откупился тут же в ОТП, еще и гривен 20 заработал, это было до лета, когда очевидно стало что банк сворачивается



но - говоря прямо - банк дает понять всем непонятливым "закройтесь сами", видимо, репутационно нельзя объявлять о закрытии или хз почему: проценты по гривне никогда не были выше кого-то, только вровень, по валюте, ради чего банк и юзали, стали нулевыми,

пакеты новые дешевые - ограничены по картам и счетам...



когда-то держал еще ПМ за всего 5000 депозита, ну и удобно было покупать квартиру на заре финмониторинга - когда Ощады и прочие Белочки играли в "принеси документы", СБер молча отправил несколько траншей в несколько дней на лям и не прожужжал (не исключаю, что и сейчас он такой, но уже завод - вывод стали подороже)



так что - ищите варианты безнала / конверта, или можете попробовать в НБУ, доказав, что открывая Депо подразумевали его бесплатное снятие и не могли изменить впродовж действия депозита, но, думаю, где-то в этой конструкции у вас прокол - или открывали уже после ввода комиссий на снятие, или еще что-то ну, если по букве закона, то правомерноесли по человечески - то не очень и устно должны предложить вариант, варианты могут быть так себе, но, кажется , СЭП наружу все еще дешевыйя снимал доллар, чтобы избежать коммиса, конвертнули в гривну, курс получился хороший, откупился тут же в ОТП, еще и гривен 20 заработал, это было до лета, когда очевидно стало что банк сворачиваетсяно - говоря прямо - банк дает понять всем непонятливым "закройтесь сами", видимо, репутационно нельзя объявлять о закрытии или хз почему: проценты по гривне никогда не были выше кого-то, только вровень, по валюте, ради чего банк и юзали, стали нулевыми,пакеты новые дешевые - ограничены по картам и счетам...когда-то держал еще ПМ за всего 5000 депозита, ну и удобно было покупать квартиру на заре финмониторинга - когда Ощады и прочие Белочки играли в "принеси документы", СБер молча отправил несколько траншей в несколько дней на лям и не прожужжал (не исключаю, что и сейчас он такой, но уже завод - вывод стали подороже)так что - ищите варианты безнала / конверта, или можете попробовать в НБУ, доказав, что открывая Депо подразумевали его бесплатное снятие и не могли изменить впродовж действия депозита, но, думаю, где-то в этой конструкции у вас прокол - или открывали уже после ввода комиссий на снятие, или еще что-то

Принес свыше 400к грн возбуждаются и жужжат-проверено. Принес свыше 400к грн возбуждаются и жужжат-проверено. никому не верю sens

Повідомлень: 12425 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 лис, 2020 19:44 asd12345 написав: Уважаемые форумчане,

Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать? Уважаемые форумчане,Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать?



Вызвать Билецкого (если денег на депо хватит оплатить акцию) он с корпусом малолеток устраивает фаершоу обкидывает фасад какшками и сбер должен сдаться. Вызвать Билецкого (если денег на депо хватит оплатить акцию) он с корпусом малолеток устраивает фаершоу обкидывает фасад какшками и сбер должен сдаться. Ratatui

Повідомлень: 7376 З нами з: 30.11.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 656657658659 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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