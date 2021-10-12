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Сбербанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 жов, 2021 17:14
sens написав:
НАЗВА ДЕПОЗИТУСУМА В КІНЦІ СТРОКУВАША СТАВКА
Депозит без поповнення
1040 140.33 ₴
Дохід 40 140.33 ₴
5%
Стандартна 5%
Депозит з поповненням
1036 126.29 ₴
Дохід 36 126.29 ₴
4.5%
Стандартна 4.5%
Ощадний рахунок
1032 112.26 ₴
Дохід 32 112.26 ₴
4%
Стандартна 4%
тут разве что элитные пакеты по акции 50%, когда она бывает (а бывает редко) интересны... и то - полно альтернатив
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cohan
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