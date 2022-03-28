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Обслуговування в українських
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АСКА

АСКА
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 30313233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

АСКА 2.5 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
35
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 10:56

Re: АСКА

Мария Касьян написав:Зачем нужен Европротокол?
Чтобы полицию не вызывать
GALeon
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Повідомлень: 537
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 12:29

Re: АСКА

Не первый месяц сотрудничаю с этим страховщиком. Если честно, работают через раз. Иногда очень быстро берут трубку, направляют в нужное сто и так далее. А иногда до них не дозвониться, что плохо в случае с медицинской страховкой. Надеюсь, компания будет чуть более оперативной.
КосикН
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 11:41

Стоит ли оформлять франшизу на осаго?
kutasya88
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:49

Нужно оформлять осаго на арендованное авто?
Xusan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 12:59

Re: АСКА

Підкажіть, де можна знайти список країн, у яких діє покриття?
Tala
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:40

Мала питання щодо типів покриття у медичному полісі, тому перейшла на офіційну сторінку аски. Дуже зручно, одразу можна поспілкуватися з фахівцем та знайти усі відповіді на запитання прямо на сайті. Зручно та оперативно.
Okyl
 
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  #<1 ... 30313233
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