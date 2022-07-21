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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:59
Чи є якась послуга по типу каско, тільки для закордону? Чи шансів немає, треба шукати страхову на місці?
Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:59
Re: АСКА
Подобалося користуватися послугами компанії до війни. Двічі з сім'єю перехворіли на ковід, і двічі нам покрили лікування. Сподіваюся, у вас буде так само добре і надалі.
Додано: Чет 14 лип, 2022 11:46
підкажіть будь ласка, якщо у мене оформлена медична страховка у вас в Києві, чи можу я нею користуватися у Франківську?
Додано: Чет 21 лип, 2022 07:49
Таке в мене цікаве запитання. Чи оформлюєте ви каско на авто для військових? Розумію, що це трохи занадто, але може цек працює
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