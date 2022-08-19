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Обслуговування в українських
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АСКА

АСКА
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 31323334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

АСКА 2.5 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
35
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: П'ят 10 чер, 2022 09:59

Чи є якась послуга по типу каско, тільки для закордону? Чи шансів немає, треба шукати страхову на місці?
Neo81
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:59

Re: АСКА

Подобалося користуватися послугами компанії до війни. Двічі з сім'єю перехворіли на ковід, і двічі нам покрили лікування. Сподіваюся, у вас буде так само добре і надалі.
Boo
 
Повідомлень: 5
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:46

підкажіть будь ласка, якщо у мене оформлена медична страховка у вас в Києві, чи можу я нею користуватися у Франківську?
Андрей Краснов
 
Повідомлень: 3
З нами з: 18.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:49

Таке в мене цікаве запитання. Чи оформлюєте ви каско на авто для військових? Розумію, що це трохи занадто, але може цек працює
Марина К
 
Повідомлень: 5
З нами з: 29.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:44

Впервые в жизни попал в небольшую аварию. К счастью, выплату получил быстро и отдал машину в СТО. Специалисты оперативно помогли разрешить страховой случай, большое спасибо!
Alexandr A
 
Повідомлень: 5
З нами з: 02.11.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<1 ... 31323334
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