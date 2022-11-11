RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
/
АСКА

АСКА
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 32333435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

АСКА 2.5 5 90
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
35
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
17
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:12

НінаВіт
Компанія тут не відповідає. До клієнтів це не має відношення, договір залишається дійсним.
Tala
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 03.08.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 08:13

Tala
Знайшла посилання в інтернеті. На сайті через зворотній зв'язок теж не відповіли. А ми за кордоном зараз. Ось і як з ними зв'язуватися?
НінаВіт
 
Повідомлень: 3
З нами з: 02.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:14

НінаВіт
Правильно зробили, що написали. Якщо не компанія, клієти можуть відповісти.
Tala
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 03.08.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 32333435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1947)
11.11.2022 10:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.