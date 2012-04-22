VAB Банк - БАНКРОТ

Головне слідче управління Національної поліції України в Києві закрило ініційоване Національним банком України (НБУ) кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій службових осіб Віейбі Банку (Київ) і його власника, голови ради директорів агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у зв'язку з відсутністю складу правопорушення, повідомляє прес-служба "Укрлендфармінга". "Досудовим розслідуванням факти розкрадання коштів не встановлено. Водночас доведено вчинення службовими особами дій, спрямованих на виконання взятих банком зобов'язань щодо своєчасного повернення депозитних вкладів", - процитовано в повідомленні прес-служби постанову слідчого. Прес-служба уточнила, що лист з копією постанови направив колишньому керівнику Віейбі Банку слідчий Нацполіції, якій прокуратура доручила розслідувати це провадження, Віталій Сиченко. Згідно з цим документом, як наголошується в прес-релізі, НБУ виділяв Віейбі Банку рефінансування у відповідності з чинним той час законодавством, а також під заставу, оціночна вартість якого більш ніж удвічі перевищувала суму рефінансування. Кошти були спрямовані за цільовим призначенням – на погашення вкладів фізосіб і підтримку фінансової стабільності установи, йдеться в повідомленні. В "Укрлендфармінгу" додають, що факти зловживань, розкрадання коштів, змови з посадовими особами НБУ, списання кредитної заборгованості пов'язаних осіб в банку в період до введення тимчасової адміністрації протягом 2014 року не виявлено.
Нас было много, поэтом судьи «почесали затылки» и решили отложить наши дело на 26.04.2017 на 13.30 на эту среду. Да, да… странно. Но мы не сдадимся, пусть и не рассчитывают, что мы не придем. Приглашаю всех в эту среду в 13.30 на судебное заседание по иску к НБУ о признании незаконной ликвидацию ВАБ банка. Координатор 095-44-84-094 Елена.
Доброго дня! При захисті інтересів клієнта отримали десяток судових рішень, якими зобов'язано ліквідатора ПАТ "Віейбі Банк" вчинити дії та повернути майно. Два штрафи і кримінальне провадження по статті 382 КК України. І знову питання щодо не виконання судових рішень. Якщо вже державні установи не вважають за необхідне виконувати рішення, то фактично ця система не здатна на існування. І що найцікавіше, то це те, що для ФГВФО це взагалі не проблема... Ігнор 100%. Ну нічого! Поборемось в рамках криміналу)