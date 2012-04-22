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VAB Банк - БАНКРОТ

VAB Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1796179717981799

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

VAB Банк - БАНКРОТ 2.8 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
113
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
109
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
158
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
90
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2016 15:50

0720
Так то оно так. Но осталось ли решение суда только лишь "решением" или все-таки превартилось в "звонкую монету"?
AIV2000
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2016 16:37

  AIV2000 написав:0720
Так то оно так. Но осталось ли решение суда только лишь "решением" или все-таки превартилось в "звонкую монету"?


истица утверждает, что ей выплатили весь вклад 645 тысяч

200 тыс в порядке гарантирования и потом 445 тысяч добровольно исполнив решение гражданского суда
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2016 17:48

0720
еще инфа:
http://news.finance.ua/ua/news/-/390948 ... 00-tys-grn
AIV2000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2017 11:40

Головне слідче управління Національної поліції України в Києві закрило ініційоване Національним банком України (НБУ) кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій службових осіб Віейбі Банку (Київ) і його власника, голови ради директорів агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у зв'язку з відсутністю складу правопорушення, повідомляє прес-служба "Укрлендфармінга".
"Досудовим розслідуванням факти розкрадання коштів не встановлено. Водночас доведено вчинення службовими особами дій, спрямованих на виконання взятих банком зобов'язань щодо своєчасного повернення депозитних вкладів", - процитовано в повідомленні прес-служби постанову слідчого.
Прес-служба уточнила, що лист з копією постанови направив колишньому керівнику Віейбі Банку слідчий Нацполіції, якій прокуратура доручила розслідувати це провадження, Віталій Сиченко.
Згідно з цим документом, як наголошується в прес-релізі, НБУ виділяв Віейбі Банку рефінансування у відповідності з чинним той час законодавством, а також під заставу, оціночна вартість якого більш ніж удвічі перевищувала суму рефінансування. Кошти були спрямовані за цільовим призначенням – на погашення вкладів фізосіб і підтримку фінансової стабільності установи, йдеться в повідомленні.
В "Укрлендфармінгу" додають, що факти зловживань, розкрадання коштів, змови з посадовими особами НБУ, списання кредитної заборгованості пов'язаних осіб в банку в період до введення тимчасової адміністрації протягом 2014 року не виявлено.


http://ua.interfax.com.ua/news/general/394992.html
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Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2017 17:30

Не всё ещё потеряно

emeta http://news.finance.ua/ru/news/-/400220 ... chikov-mvf

Нас было много, поэтом судьи «почесали затылки» и решили отложить наши дело на 26.04.2017 на 13.30 на эту среду.
Да, да… странно. Но мы не сдадимся, пусть и не рассчитывают, что мы не придем. Приглашаю всех в эту среду в 13.30 на судебное заседание по иску к НБУ о признании незаконной ликвидацию ВАБ банка.
Координатор 095-44-84-094 Елена.
Чёрный ворон, что ж ты вьёшься...
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2017 10:15

Невиконання Фондом і ліквідатором Віейбі судових рішень

Доброго дня!
При захисті інтересів клієнта отримали десяток судових рішень, якими зобов'язано ліквідатора ПАТ "Віейбі Банк" вчинити дії та повернути майно.
Два штрафи і кримінальне провадження по статті 382 КК України.
І знову питання щодо не виконання судових рішень. Якщо вже державні установи не вважають за необхідне виконувати рішення, то фактично ця система не здатна на існування. І що найцікавіше, то це те, що для ФГВФО це взагалі не проблема... Ігнор 100%.
Ну нічого! Поборемось в рамках криміналу)
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:06

Re: VAB Банк - БАНКРОТ

Так бах матюка і не взяли за яйця:
Борги Бахматюка: павуки в банках https://dt.ua/finances/borgi-bahmatyuka ... 3033_.html


Звісно, про повернення коштів вкладникам, які втратили чи понад фонд, внаслідок стрімкої девальвації, чи внаслідок конвертації валютних депо по курсу в два рази нижче реального взагалі не йдеться.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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