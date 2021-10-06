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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:30

klug Банк отстой полный-пополнял карту снимали 1 процент за пополнение -но с 1 сентября тарифы изменили теперь с 1 сентября пополнение -0 а снятие 1-проц. Сегодня надо было снять сумму и прозрел так как банк за все пополнения сделанные до 1 сент снял 1 процент А теперь за снятие накопившейся суммы также должен заплатить 1 процент-пытался выяснить что за хренотень ведь в итоге имеем 2 процента от всей суммы- двойной развод на деньги. НО Горячая линия при этом доказывает что всё отлично-и невербально посылает вас на х.. .Коротко не советую иметь дело с такими клоунами
gering
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:24

gering
Як то кажуть: "хто на що вчився". Вивів усе, що тут мав - не платив ні за вхід, ні за вихід. СМСки відключить перед входом у режим "консервації".
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:55

КБ на жовтень
— 20% Тварини;
— 10% Таксі;
— 3% Розваги та спорт;
— 2% Авіаквитки;
— 2% Одяг та взуття.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:48

Re: Аккордбанк

10% на Уклон - на сегодня рекорд, больше только у Юнекса
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:53

  cohan написав:10% на Уклон - на сегодня рекорд, больше только у Юнекса


в моно тоже дают 10%!
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:48

  Raymond написав:
  cohan написав:10% на Уклон - на сегодня рекорд, больше только у Юнекса


в моно тоже дают 10%!


за кредитные? )
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:14

  cohan написав:
  Raymond написав:
  cohan написав:10% на Уклон - на сегодня рекорд, больше только у Юнекса


в моно тоже дают 10%!


за кредитные? )


за свои, но кредитные вовремя нуно всеравно гасить, забыл то еще штраф, или у меня было что вроде погасил вовремя а всеравно комиссию сняли, якобы к ним пришли денежки после 16ч, короче внес в последний день, а засчитали следующим и этим штрафам весь кеш бек накрылся за предыдущие месяцы.
Это было не в этом банке, а у аллы.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 18:33

Re: Аккордбанк

Raymond написав:Это было не в этом банке, а у аллы.
Аллой надо уметь правильно пользоваться
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:15

  alter написав:
Raymond написав:Это было не в этом банке, а у аллы.
Аллой надо уметь правильно пользоваться



не учите! уже ученный)
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:32

А відколи це карту під депо перевели в пакет Найкраща?
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