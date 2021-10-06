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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:29

  Квесторе_поверніться написав:А відколи це карту під депо перевели в пакет Найкраща?

viewtopic.php?p=5277185#p5277185
klug
 
Повідомлень: 6157
З нами з: 18.08.14
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Подякували: 814 раз.
 
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  #<1 ... 113114115116
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