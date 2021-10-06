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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:29
viewtopic.php?p=5277185#p5277185
Додано: Чет 07 жов, 2021 12:09
Re: Аккордбанк
в тарифах на найкращу 5% на остаток , а на сайті 6% ... кому вірить ))
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:37
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:01
Тарифи - документ, а сайт - рекламний буклет. Можете скаржитися на неправдиву рекламу, якщо є натхнення. 6% залишилося ще на Вільних коштах.
Р.S. 10 грн/міс за СМС на Найкращій Ви певно теж пропустили. Відключити можна через КЦ.
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:40
завдяки Вам , не пропустив )
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