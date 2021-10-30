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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 11:29
viewtopic.php?p=5277185#p5277185
Квесторе_поверніться написав:
А відколи це карту під депо перевели в пакет Найкраща?
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klug
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Додано: Чет 07 жов, 2021 12:09
в тарифах на найкращу 5% на остаток , а на сайті 6% ... кому вірить ))
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lamal
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Додано: Чет 07 жов, 2021 13:37
lamal написав:
в тарифах на найкращу 5% на остаток , а на сайті 6% ... кому вірить ))
карману и pdf - скорее всего 5 значит уже
6% еще в Кредо осталось )
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cohan
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Додано: Чет 07 жов, 2021 14:01
lamal написав:
в тарифах на найкращу 5% на остаток , а на сайті 6% ... кому вірить ))
Тарифи - документ, а сайт - рекламний буклет. Можете скаржитися на неправдиву рекламу, якщо є натхнення. 6% залишилося ще на Вільних коштах.
Р.S. 10 грн/міс за СМС на Найкращій Ви певно теж пропустили. Відключити можна через КЦ.
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klug
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Додано: Чет 07 жов, 2021 14:40
klug написав: lamal написав:
в тарифах на найкращу 5% на остаток , а на сайті 6% ... кому вірить ))
Тарифи - документ, а сайт - рекламний буклет. Можете скаржитися на неправдиву рекламу, якщо є натхнення. 6% залишилося ще на Вільних коштах.
Р.S. 10 грн/міс за СМС на Найкращій Ви певно теж пропустили. Відключити можна через КЦ.
завдяки Вам , не пропустив )
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lamal
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Додано: Чет 07 жов, 2021 19:04
cohan в пумбе свободный до 6% подняли.
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Додано: Нед 31 жов, 2021 12:08
Категорії кешбеку на листопад від «АкордБанку»:
— 20% Хімчистки;
— 10% Кіно та театри;
— 3% Дитячі товари;
— 3% Автосервіс;
— 2% Аптеки.
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greenozon
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