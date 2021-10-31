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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:29

  Квесторе_поверніться написав:А відколи це карту під депо перевели в пакет Найкраща?

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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 12:09

Re: Аккордбанк

в тарифах на найкращу 5% на остаток , а на сайті 6% ... кому вірить ))
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:37

  lamal написав:в тарифах на найкращу 5% на остаток , а на сайті 6% ... кому вірить ))


карману и pdf - скорее всего 5 значит уже
6% еще в Кредо осталось )
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:01

  lamal написав:в тарифах на найкращу 5% на остаток , а на сайті 6% ... кому вірить ))

Тарифи - документ, а сайт - рекламний буклет. Можете скаржитися на неправдиву рекламу, якщо є натхнення. 6% залишилося ще на Вільних коштах.

Р.S. 10 грн/міс за СМС на Найкращій Ви певно теж пропустили. Відключити можна через КЦ.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:40

  klug написав:
  lamal написав:в тарифах на найкращу 5% на остаток , а на сайті 6% ... кому вірить ))

Тарифи - документ, а сайт - рекламний буклет. Можете скаржитися на неправдиву рекламу, якщо є натхнення. 6% залишилося ще на Вільних коштах.

Р.S. 10 грн/міс за СМС на Найкращій Ви певно теж пропустили. Відключити можна через КЦ.

завдяки Вам , не пропустив )
lamal
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:04

cohan в пумбе свободный до 6% подняли.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:08

Категорії кешбеку на листопад від «АкордБанку»:

— 20% Хімчистки;
— 10% Кіно та театри;
— 3% Дитячі товари;
— 3% Автосервіс;
— 2% Аптеки.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 21:25

  greenozon написав:Категорії кешбеку на листопад від «АкордБанку»:

— 20% Хімчистки;
— 10% Кіно та театри;
— 3% Дитячі товари;
— 3% Автосервіс;
— 2% Аптеки.


мда... ну хоть такси в октябре неплохо насчитало
cohan
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