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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:24

  Amid написав:greenozon 0.5% - это на внекатегорийные траты вместо 1%, как было раньше. Посмотрим, что будет по категориям. Благодаря розетке снизили интерчейндж и все банки режут КБ-программы. Кто знает, может 0.5% или 0.4% фантиками экстрабільше вскоре будут за счастье.

— 20%📕 Книги та канцелярія;
— 10% 🚕 Таксі;
— 3% ☕️ Кафе та ресторани;
— 2% 🏪 Супермаркети;
— 2% ⛽️АЗС
lloydbanksua
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Повідомлень: 854
З нами з: 22.04.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:50

Re: Аккордбанк

  lloydbanksua написав:— 2% 🏪 Супермаркети;

там уже тіпа і за свої теж.
Goodman
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Повідомлень: 4752
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 07:50

Goodman
С чего взяли, что только за свои? За кредитные в том числе.
Amid
 
Повідомлень: 1703
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Подякував: 206 раз.
Подякували: 313 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:07

РОяль ще останній Акорд не відіграв? :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:43

  Квесторе_поверніться написав:РОяль ще останній Акорд не відіграв? :)


с супермаркетами по 2% пока только Моно отыграл :mrgreen:
cohan
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Повідомлень: 3014
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