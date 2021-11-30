|
|
|
Аккордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лис, 2021 16:24
Amid написав:
greenozon 0.5% - это на внекатегорийные траты вместо 1%, как было раньше. Посмотрим, что будет по категориям. Благодаря розетке снизили интерчейндж и все банки режут КБ-программы. Кто знает, может 0.5% или 0.4% фантиками экстрабільше вскоре будут за счастье.
— 20%📕 Книги та канцелярія;
— 10% 🚕 Таксі;
— 3% ☕️ Кафе та ресторани;
— 2% 🏪 Супермаркети;
— 2% ⛽️АЗС
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 854
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 30 лис, 2021 19:50
lloydbanksua написав:
— 2% 🏪 Супермаркети;
там уже тіпа і за свої теж.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4752
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 717 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 гру, 2021 07:50
Goodman
С чего взяли, что только за свои? За кредитные в том числе.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1703
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 01 гру, 2021 10:07
РОяль ще останній Акорд не відіграв?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38136
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1912 раз.
-
- Профіль
-
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3014
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|