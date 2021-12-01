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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 гру, 2021 14:23
klug написав:
Що вона є - це факт, але різні банки на неї реагують по різному. Не у всіх вона призводить до збитків.
Из тех, кто реагирует по-разному, я только monobank знаю. Есть кто-то еще?
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ingtrans
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Додано: Сер 01 гру, 2021 23:07
ingtrans написав: klug написав:
Що вона є - це факт, але різні банки на неї реагують по різному. Не у всіх вона призводить до збитків.
Из тех, кто реагирует по-разному, я только monobank знаю. Есть кто-то еще?
Кілька різних джерел називали Аваль, причому без обмежень, як у моні. І буде ще один з іноземців, але я точно не можу згадати, хто саме.
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klug
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Додано: Чет 02 гру, 2021 06:21
klug
А можна адресу (поштову/електронну) підрозділу НБУ, який скарги на банки приймає? Чи просто дзвонити на гарячу лінію НБУ і там зареєструвати своє звернення?
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asteriks
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:02
Добрый день.
Подскажите какие здесь подводные камни при открытии карты?
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slktym007
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:18
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greenozon
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:07
asteriks написав:klug
А можна адресу (поштову/електронну) підрозділу НБУ, який скарги на банки приймає? Чи просто дзвонити на гарячу лінію НБУ і там зареєструвати своє звернення?
скарга на акорд?
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:06
slktym007 написав:
Добрый день.
Подскажите какие здесь подводные камни при открытии карты?
без кредлимита нет кешбека
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