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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:23

Re: Аккордбанк

  klug написав:Що вона є - це факт, але різні банки на неї реагують по різному. Не у всіх вона призводить до збитків.

Из тех, кто реагирует по-разному, я только monobank знаю. Есть кто-то еще?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:07

  ingtrans написав:
  klug написав:Що вона є - це факт, але різні банки на неї реагують по різному. Не у всіх вона призводить до збитків.

Из тех, кто реагирует по-разному, я только monobank знаю. Есть кто-то еще?

Кілька різних джерел називали Аваль, причому без обмежень, як у моні. І буде ще один з іноземців, але я точно не можу згадати, хто саме.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 06:21

klug
А можна адресу (поштову/електронну) підрозділу НБУ, який скарги на банки приймає? Чи просто дзвонити на гарячу лінію НБУ і там зареєструвати своє звернення?
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:02

Добрый день.

Подскажите какие здесь подводные камни при открытии карты?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:18

asteriks

можна тут спробувати
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:07

  asteriks написав:klug
А можна адресу (поштову/електронну) підрозділу НБУ, який скарги на банки приймає? Чи просто дзвонити на гарячу лінію НБУ і там зареєструвати своє звернення?

скарга на акорд?
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:02

  asteriks написав:klug
А можна адресу (поштову/електронну) підрозділу НБУ, який скарги на банки приймає? Чи просто дзвонити на гарячу лінію НБУ і там зареєструвати своє звернення?


https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:06

  slktym007 написав:Добрый день.

Подскажите какие здесь подводные камни при открытии карты?


без кредлимита нет кешбека
cohan
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