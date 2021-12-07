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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 гру, 2021 14:10
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greenozon
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Додано: Сер 08 гру, 2021 11:59
asteriks
добридень! відколи це розрахунки на wizz в грн? це ж компанія Вінгерська і фактично квитки вартують в євро. Неодноразово купувала з карток різних банків - комісії не має, звичайна конвертація, приват навіть попереджає що сума зміниться згодом, в акорді так само і так мені пояснювали на ГЛ
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svetlanaL
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Додано: Сер 08 гру, 2021 12:03
slktym007
подавала на сайті, пердзвонили з ГЛ все бистро але в мене мінімальний ліміт
без нього нема кешбеку
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svetlanaL
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Додано: Сер 08 гру, 2021 12:33
svetlanaL написав:
це ж компанія Вінгерська
а чо не в форинтах то?
У Визэйра оч. часто лучшие цены даются в валюте страны вылета или если берешь сразу туда-обратно, то ИЗ 1й страны. Просто нуна проверять/сравнивать цену во всех валютах, учитывать курсы конвертации и помнить про DCC. Делоффто
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Amethyst
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Додано: Сер 08 гру, 2021 13:45
Amethyst написав: svetlanaL написав:
це ж компанія Вінгерська
а чо не в форинтах то?
У Визэйра оч. часто лучшие цены даются в валюте страны вылета или если берешь сразу туда-обратно, то ИЗ 1й страны. Просто нуна проверять/сравнивать цену во всех валютах, учитывать курсы конвертации и помнить про DCC. Делоффто
В форинтах берет, не сомневайтесь
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Stringer
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Додано: Сер 08 гру, 2021 13:54
Stringer написав: Amethyst написав: svetlanaL написав:
це ж компанія Вінгерська
а чо не в форинтах то?
У Визэйра оч. часто лучшие цены даются в валюте страны вылета или если берешь сразу туда-обратно, то ИЗ 1й страны. Просто нуна проверять/сравнивать цену во всех валютах, учитывать курсы конвертации и помнить про DCC. Делоффто
В форинтах берет, не сомневайтесь
На сайте пишут, что EUR и GBP не будет конвертации, а по остальным будет и оплаченная сумма может быть больше указанной во время покупки.
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ingtrans
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Додано: Сер 08 гру, 2021 14:15
ingtrans написав: Stringer написав: Amethyst написав:
а чо не в форинтах то?
У Визэйра оч. часто лучшие цены даются в валюте страны вылета или если берешь сразу туда-обратно, то ИЗ 1й страны. Просто нуна проверять/сравнивать цену во всех валютах, учитывать курсы конвертации и помнить про DCC. Делоффто
В форинтах берет, не сомневайтесь
На сайте пишут, что EUR и GBP не будет конвертации, а по остальным будет и оплаченная сумма может быть больше указанной во время покупки.
Ну на заборах тоже всякое пишут... можете попробовать ради эксперимента рассчитаться тазиком б5 в евро, который потом вжарит на 3%, и сразу будет понятно, что терминал берет в форинтах, благо сейчас можно найти билеты туда-обратно за 30 евро.
Правда несколько лет назад была тут дискуссия, что терминалы продажи билетов визейр из Харькова и Киева разные. Я утверждаю только про Харьков
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Stringer
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Додано: Сер 08 гру, 2021 14:27
Stringer написав:
Ну на заборах тоже всякое пишут...
Мы, кстати, пару лет назад эту тему уже обсуждали, и Вы тогда писали, что нужно доллары выбирать и ими же платить.
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ingtrans
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Додано: Сер 08 гру, 2021 14:33
ingtrans написав: Stringer написав:
Ну на заборах тоже всякое пишут...
Мы, кстати, пару лет назад эту тему уже обсуждали, и Вы тогда писали, что нужно доллары выбирать и ими же платить.
Ну только не тазиком конечно
а так да, картами тех банков, кто не берет комиссию за конвертацию тугриков в доллар самой мпс...
Но последний раз покупал окард - 5% кешбека всякие курсовые разницы перебьёт
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Stringer
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Додано: Сер 08 гру, 2021 14:43
Stringer написав: ingtrans написав: Stringer написав:
Ну на заборах тоже всякое пишут...
Мы, кстати, пару лет назад эту тему уже обсуждали, и Вы тогда писали, что нужно доллары выбирать и ими же платить.
Ну только не тазиком конечно
а так да, картами тех банков, кто не берет комиссию за конвертацию тугриков в доллар самой мпс...
Но последний раз покупал окард - 5% кешбека всякие курсовые разницы перебьёт
Не-не, доллары для OW и RT из Украины на сайте выбирать никак нельзя - сразу порядка 10% потерь набежит. А О.Карта да, хороший вариант для таких оплат.
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ingtrans
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