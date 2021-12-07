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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 56
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
21
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:10

Банку приїхала малява від НБУ + штраф

https://finclub.net/ua/news/nbu-oshtraf ... rynhu.html
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 11:59

asteriks
добридень! відколи це розрахунки на wizz в грн? це ж компанія Вінгерська і фактично квитки вартують в євро. Неодноразово купувала з карток різних банків - комісії не має, звичайна конвертація, приват навіть попереджає що сума зміниться згодом, в акорді так само і так мені пояснювали на ГЛ
svetlanaL
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:03

slktym007
подавала на сайті, пердзвонили з ГЛ все бистро але в мене мінімальний ліміт
без нього нема кешбеку
svetlanaL
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:33

Re: Аккордбанк

  svetlanaL написав:це ж компанія Вінгерська

а чо не в форинтах то?
У Визэйра оч. часто лучшие цены даются в валюте страны вылета или если берешь сразу туда-обратно, то ИЗ 1й страны. Просто нуна проверять/сравнивать цену во всех валютах, учитывать курсы конвертации и помнить про DCC. Делоффто
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:45

  Amethyst написав:
  svetlanaL написав:це ж компанія Вінгерська

а чо не в форинтах то?
У Визэйра оч. часто лучшие цены даются в валюте страны вылета или если берешь сразу туда-обратно, то ИЗ 1й страны. Просто нуна проверять/сравнивать цену во всех валютах, учитывать курсы конвертации и помнить про DCC. Делоффто

В форинтах берет, не сомневайтесь ;-)
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:54

  Stringer написав:
  Amethyst написав:
  svetlanaL написав:це ж компанія Вінгерська

а чо не в форинтах то?
У Визэйра оч. часто лучшие цены даются в валюте страны вылета или если берешь сразу туда-обратно, то ИЗ 1й страны. Просто нуна проверять/сравнивать цену во всех валютах, учитывать курсы конвертации и помнить про DCC. Делоффто

В форинтах берет, не сомневайтесь ;-)

На сайте пишут, что EUR и GBP не будет конвертации, а по остальным будет и оплаченная сумма может быть больше указанной во время покупки.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:15

  ingtrans написав:
  Stringer написав:
  Amethyst написав:а чо не в форинтах то?
У Визэйра оч. часто лучшие цены даются в валюте страны вылета или если берешь сразу туда-обратно, то ИЗ 1й страны. Просто нуна проверять/сравнивать цену во всех валютах, учитывать курсы конвертации и помнить про DCC. Делоффто

В форинтах берет, не сомневайтесь ;-)

На сайте пишут, что EUR и GBP не будет конвертации, а по остальным будет и оплаченная сумма может быть больше указанной во время покупки.

Ну на заборах тоже всякое пишут... можете попробовать ради эксперимента рассчитаться тазиком б5 в евро, который потом вжарит на 3%, и сразу будет понятно, что терминал берет в форинтах, благо сейчас можно найти билеты туда-обратно за 30 евро.
Правда несколько лет назад была тут дискуссия, что терминалы продажи билетов визейр из Харькова и Киева разные. Я утверждаю только про Харьков
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:27

Re: Аккордбанк

  Stringer написав:Ну на заборах тоже всякое пишут...

Мы, кстати, пару лет назад эту тему уже обсуждали, и Вы тогда писали, что нужно доллары выбирать и ими же платить.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:33

  ingtrans написав:
  Stringer написав:Ну на заборах тоже всякое пишут...

Мы, кстати, пару лет назад эту тему уже обсуждали, и Вы тогда писали, что нужно доллары выбирать и ими же платить.

Ну только не тазиком конечно :mrgreen: а так да, картами тех банков, кто не берет комиссию за конвертацию тугриков в доллар самой мпс...
Но последний раз покупал окард - 5% кешбека всякие курсовые разницы перебьёт
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:43

  Stringer написав:
  ingtrans написав:
  Stringer написав:Ну на заборах тоже всякое пишут...

Мы, кстати, пару лет назад эту тему уже обсуждали, и Вы тогда писали, что нужно доллары выбирать и ими же платить.

Ну только не тазиком конечно :mrgreen: а так да, картами тех банков, кто не берет комиссию за конвертацию тугриков в доллар самой мпс...
Но последний раз покупал окард - 5% кешбека всякие курсовые разницы перебьёт

Не-не, доллары для OW и RT из Украины на сайте выбирать никак нельзя - сразу порядка 10% потерь набежит. А О.Карта да, хороший вариант для таких оплат.
ingtrans
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