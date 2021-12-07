Amethyst
ну однозначно не в грн як написали вище і однозначно різниця на курсах це не комісія банку, тм паче як це конкретний банк може встановлювати комісію для конкретного сайту?!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 15:13
Amethyst
ну однозначно не в грн як написали вище і однозначно різниця на курсах це не комісія банку, тм паче як це конкретний банк може встановлювати комісію для конкретного сайту?!
Додано: Сер 08 гру, 2021 15:21
Нет, конечно, выбирать нужно либо евро, либо грн, где меньше стоимость показывает, все равно списание будет в форинтах, которые мпс, будет конвертировать через доллар, для 99% карт украинских банков
Додано: Сер 08 гру, 2021 15:48
Re: Аккордбанк
Из Украины только гривны, а из Польши злотые . Никаких евро и долларов. В этом вся суть. Да, будет двойная конвертация, но у нормальных банков она потянет десятые доли процента, а то и совсем ничего, а доллары или евро - это сразу 10% на ветер.
Кстати, особых отличий с точки зрения покупателя между покупкой билетов из Киева и из Харькова не заметил. В конце 2019 покупал билеты из Харькова картой mono на сумму порядка 150 евро и сняли копейка в копейку, хотя на таких суммах и у mono уже можно попасть на двойную конвертацию.
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