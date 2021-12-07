Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Аккордбанк Аккордбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 117118119120 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Аккордбанк 3.4 5 56 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 12 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 13% 7 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 5% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 23% 13 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 38% 21 Всього голосів : 56 Додано: Сер 08 гру, 2021 15:13 Amethyst

ну однозначно не в грн як написали вище і однозначно різниця на курсах це не комісія банку, тм паче як це конкретний банк може встановлювати комісію для конкретного сайту?! svetlanaL Повідомлень: 4 З нами з: 08.12.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 гру, 2021 15:21 ingtrans написав: Stringer написав: ingtrans написав: Мы, кстати, пару лет назад эту тему уже обсуждали, и Вы тогда писали, что нужно доллары выбирать и ими же платить. Мы, кстати, пару лет назад эту тему уже обсуждали, и Вы тогда писали, что нужно доллары выбирать и ими же платить.

Ну только не тазиком конечно а так да, картами тех банков, кто не берет комиссию за конвертацию тугриков в доллар самой мпс...

Но последний раз покупал окард - 5% кешбека всякие курсовые разницы перебьёт Ну только не тазиком конечноа так да, картами тех банков, кто не берет комиссию за конвертацию тугриков в доллар самой мпс...Но последний раз покупал окард - 5% кешбека всякие курсовые разницы перебьёт

Не-не, доллары для OW и RT из Украины на сайте выбирать никак нельзя - сразу порядка 10% потерь набежит. А О.Карта да, хороший вариант для таких оплат. Не-не, доллары для OW и RT из Украины на сайте выбирать никак нельзя - сразу порядка 10% потерь набежит. А О.Карта да, хороший вариант для таких оплат.

Нет, конечно, выбирать нужно либо евро, либо грн, где меньше стоимость показывает, все равно списание будет в форинтах, которые мпс, будет конвертировать через доллар, для 99% карт украинских банков Нет, конечно, выбирать нужно либо евро, либо грн, где меньше стоимость показывает, все равно списание будет в форинтах, которые мпс, будет конвертировать через доллар, для 99% карт украинских банков Stringer Повідомлень: 11604 З нами з: 23.01.13 Подякував: 338 раз. Подякували: 1625 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 гру, 2021 15:48 Re: Аккордбанк Stringer написав: Нет, конечно, выбирать нужно либо евро, либо грн, где меньше стоимость показывает, все равно списание будет в форинтах, которые мпс, будет конвертировать через доллар, для 99% карт украинских банков Нет, конечно, выбирать нужно либо евро, либо грн, где меньше стоимость показывает, все равно списание будет в форинтах, которые мпс, будет конвертировать через доллар, для 99% карт украинских банков

Из Украины только гривны, а из Польши злотые . Никаких евро и долларов. В этом вся суть. Да, будет двойная конвертация, но у нормальных банков она потянет десятые доли процента, а то и совсем ничего, а доллары или евро - это сразу 10% на ветер.

Кстати, особых отличий с точки зрения покупателя между покупкой билетов из Киева и из Харькова не заметил. В конце 2019 покупал билеты из Харькова картой mono на сумму порядка 150 евро и сняли копейка в копейку, хотя на таких суммах и у mono уже можно попасть на двойную конвертацию. Из Украины только гривны, а из Польши злотые . Никаких евро и долларов. В этом вся суть. Да, будет двойная конвертация, но у нормальных банков она потянет десятые доли процента, а то и совсем ничего, а доллары или евро - это сразу 10% на ветер.Кстати, особых отличий с точки зрения покупателя между покупкой билетов из Киева и из Харькова не заметил. В конце 2019 покупал билеты из Харькова картой mono на сумму порядка 150 евро и сняли копейка в копейку, хотя на таких суммах и у mono уже можно попасть на двойную конвертацию. ingtrans

Повідомлень: 3299 З нами з: 31.07.19 Подякував: 96 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 117118119120 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank MASolomko і 7 гостейМодератори: Ірина_