RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 56
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
21
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:13

Amethyst
ну однозначно не в грн як написали вище і однозначно різниця на курсах це не комісія банку, тм паче як це конкретний банк може встановлювати комісію для конкретного сайту?!
svetlanaL
 
Повідомлень: 4
З нами з: 08.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:21

  ingtrans написав:
  Stringer написав:
  ingtrans написав:Мы, кстати, пару лет назад эту тему уже обсуждали, и Вы тогда писали, что нужно доллары выбирать и ими же платить.

Ну только не тазиком конечно :mrgreen: а так да, картами тех банков, кто не берет комиссию за конвертацию тугриков в доллар самой мпс...
Но последний раз покупал окард - 5% кешбека всякие курсовые разницы перебьёт

Не-не, доллары для OW и RT из Украины на сайте выбирать никак нельзя - сразу порядка 10% потерь набежит. А О.Карта да, хороший вариант для таких оплат.

Нет, конечно, выбирать нужно либо евро, либо грн, где меньше стоимость показывает, все равно списание будет в форинтах, которые мпс, будет конвертировать через доллар, для 99% карт украинских банков
Stringer
 
Повідомлень: 11604
З нами з: 23.01.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:48

Re: Аккордбанк

  Stringer написав:Нет, конечно, выбирать нужно либо евро, либо грн, где меньше стоимость показывает, все равно списание будет в форинтах, которые мпс, будет конвертировать через доллар, для 99% карт украинских банков

Из Украины только гривны, а из Польши злотые . Никаких евро и долларов. В этом вся суть. Да, будет двойная конвертация, но у нормальных банков она потянет десятые доли процента, а то и совсем ничего, а доллары или евро - это сразу 10% на ветер.
Кстати, особых отличий с точки зрения покупателя между покупкой билетов из Киева и из Харькова не заметил. В конце 2019 покупал билеты из Харькова картой mono на сумму порядка 150 евро и сняли копейка в копейку, хотя на таких суммах и у mono уже можно попасть на двойную конвертацию.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3299
З нами з: 31.07.19
Подякував: 96 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 117118119120
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, MASolomko і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19659)
08.12.2021 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.