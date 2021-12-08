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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 56
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
21
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:13

Amethyst
ну однозначно не в грн як написали вище і однозначно різниця на курсах це не комісія банку, тм паче як це конкретний банк може встановлювати комісію для конкретного сайту?!
svetlanaL
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:21

  ingtrans написав:
  Stringer написав:
  ingtrans написав:Мы, кстати, пару лет назад эту тему уже обсуждали, и Вы тогда писали, что нужно доллары выбирать и ими же платить.

Ну только не тазиком конечно :mrgreen: а так да, картами тех банков, кто не берет комиссию за конвертацию тугриков в доллар самой мпс...
Но последний раз покупал окард - 5% кешбека всякие курсовые разницы перебьёт

Не-не, доллары для OW и RT из Украины на сайте выбирать никак нельзя - сразу порядка 10% потерь набежит. А О.Карта да, хороший вариант для таких оплат.

Нет, конечно, выбирать нужно либо евро, либо грн, где меньше стоимость показывает, все равно списание будет в форинтах, которые мпс, будет конвертировать через доллар, для 99% карт украинских банков
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:48

Re: Аккордбанк

  Stringer написав:Нет, конечно, выбирать нужно либо евро, либо грн, где меньше стоимость показывает, все равно списание будет в форинтах, которые мпс, будет конвертировать через доллар, для 99% карт украинских банков

Из Украины только гривны, а из Польши злотые . Никаких евро и долларов. В этом вся суть. Да, будет двойная конвертация, но у нормальных банков она потянет десятые доли процента, а то и совсем ничего, а доллары или евро - это сразу 10% на ветер.
Кстати, особых отличий с точки зрения покупателя между покупкой билетов из Киева и из Харькова не заметил. В конце 2019 покупал билеты из Харькова картой mono на сумму порядка 150 евро и сняли копейка в копейку, хотя на таких суммах и у mono уже можно попасть на двойную конвертацию.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:03

  svetlanaL написав:Amethyst
ну однозначно не в грн як написали вище і однозначно різниця на курсах це не комісія банку, тм паче як це конкретний банк може встановлювати комісію для конкретного сайту?!

Можуть бути різні підходи до ціноутворення у різних валютах, може бути DCC, може бути комісія за конвертацію, може бути комісія за DCC. Щоб предметно говорити, усі сторони мають розуміти і розрізняти ці поняття. Розмова почалася з того, що банк, за його ж твердженням, ввів комісію заднім числом і не повідомив про це клієнтів та не відобразив у тарифах. Вже сам цей факт є кричущим. Що за комісія не ясно, але виглядає як комісія за DCC. Людина з цим зіткнулася на сайті WizzAir, хоча могла зіткнутися й на будь-якому іншому, тому далі і пішла про нього балачка. Про те, що це комісія для одного у світі сайту мови не було.

Сам механізм DCC задумувався, як прогнозований спосіб для платника дізнатися суму, що буде списана з його рахунку саме у зрозумілій йому валюті цього рахунку. Спочатку цю ідею підточило те, що хитрі екваєри почали накручувати курс конвертації і сума стала хоч і прогнозованою, але не дуже вигідною, але остаточно ідею поховало те, що і емітенти вирішили ці суми списувати після кількох конвертацій, що зробило суму списання і невигідною, і непрогнозованою, хоча іноді ще трапляються дива. Найбільш нахабні вводять за це ще й кінську комісію. Тут є багато нюансів, що значно залежать від учасників трансакції і все не так однозначно, як вам здається.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:44

klug
В тому то і справа що людина не розібралась і пише неправдиву інформацію. не має в них комісії як мені пояснили в момент розрахунку блокується сума на декілька відсотків більше (якщо не помиляюсь казали 2,5%) щоб коли вже операція опрацюється не було сильно відчутно курсову різницю, просто Приват наприклад пішов іншим шляхом і повідомляє в момент розрахунку що сума зміниться згодом після опрацювання операції.
svetlanaL
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:39

Re: Аккордбанк

  svetlanaL написав:просто Приват наприклад пішов іншим шляхом і повідомляє в момент розрахунку що сума зміниться згодом після опрацювання операції.

Никогда не видел такого у Привата. Приват не заставляет клиентов думать о проводке - сколько сразу оплатил, столько и будет. Другое дело, что, как и у остальных, есть двойная конвертация, но общая сумма операции с учетом конвертации видна сразу во время совершения операции, а не когда-то потом во время проводки.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:38

ingtrans
декілька місяців назад розраховувалась приватом для поїздки в Uber, було повідомлення і сума змінилась
svetlanaL
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:46

  svetlanaL написав:ingtrans
декілька місяців назад розраховувалась приватом для поїздки в Uber, було повідомлення і сума змінилась

Так то же Uber так делает, а не Приват.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:13

ingtrans
це та сама конвертація, бо рахунки uber закордоном і фактично послуга вартує в іноземній валюті
svetlanaL
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:25

  svetlanaL написав:ingtrans
це та сама конвертація, бо рахунки uber закордоном і фактично послуга вартує в іноземній валюті

Двойная конвертация, конечно, есть, но там немного другая суть операций. От Uber приходит сначала запрос на предавторизацию, а потом, после окончания поездки, уже на списание. Поэтому у Привата и получается две операции. А так у Привата, например, на том же Wizzair будет только операция на общую сумму с двойной конвертацией с учетом курсов на текущий момент времени без каких-либо дальнейших перерасчетов. В некоторых (если не сказать у многих) банков даже оплата на Wizzair будет идти по-другому: на момент оплаты заблокируют сумму с двойной конвертацией с учетом курсов на текущий момент времени (а некоторые блокируют еще и с запасом), а потом на момент проводки дня через 2-3 выполняется перерасчет уже с учетом курсов уже на этот новый момент времени.
ingtrans
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