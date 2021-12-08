Amethyst
ну однозначно не в грн як написали вище і однозначно різниця на курсах це не комісія банку, тм паче як це конкретний банк може встановлювати комісію для конкретного сайту?!
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Додано: Сер 08 гру, 2021 15:13
Amethyst
ну однозначно не в грн як написали вище і однозначно різниця на курсах це не комісія банку, тм паче як це конкретний банк може встановлювати комісію для конкретного сайту?!
Додано: Сер 08 гру, 2021 15:21
Нет, конечно, выбирать нужно либо евро, либо грн, где меньше стоимость показывает, все равно списание будет в форинтах, которые мпс, будет конвертировать через доллар, для 99% карт украинских банков
Додано: Сер 08 гру, 2021 15:48
Re: Аккордбанк
Из Украины только гривны, а из Польши злотые . Никаких евро и долларов. В этом вся суть. Да, будет двойная конвертация, но у нормальных банков она потянет десятые доли процента, а то и совсем ничего, а доллары или евро - это сразу 10% на ветер.
Кстати, особых отличий с точки зрения покупателя между покупкой билетов из Киева и из Харькова не заметил. В конце 2019 покупал билеты из Харькова картой mono на сумму порядка 150 евро и сняли копейка в копейку, хотя на таких суммах и у mono уже можно попасть на двойную конвертацию.
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:03
Можуть бути різні підходи до ціноутворення у різних валютах, може бути DCC, може бути комісія за конвертацію, може бути комісія за DCC. Щоб предметно говорити, усі сторони мають розуміти і розрізняти ці поняття. Розмова почалася з того, що банк, за його ж твердженням, ввів комісію заднім числом і не повідомив про це клієнтів та не відобразив у тарифах. Вже сам цей факт є кричущим. Що за комісія не ясно, але виглядає як комісія за DCC. Людина з цим зіткнулася на сайті WizzAir, хоча могла зіткнутися й на будь-якому іншому, тому далі і пішла про нього балачка. Про те, що це комісія для одного у світі сайту мови не було.
Сам механізм DCC задумувався, як прогнозований спосіб для платника дізнатися суму, що буде списана з його рахунку саме у зрозумілій йому валюті цього рахунку. Спочатку цю ідею підточило те, що хитрі екваєри почали накручувати курс конвертації і сума стала хоч і прогнозованою, але не дуже вигідною, але остаточно ідею поховало те, що і емітенти вирішили ці суми списувати після кількох конвертацій, що зробило суму списання і невигідною, і непрогнозованою, хоча іноді ще трапляються дива. Найбільш нахабні вводять за це ще й кінську комісію. Тут є багато нюансів, що значно залежать від учасників трансакції і все не так однозначно, як вам здається.
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:44
klug
В тому то і справа що людина не розібралась і пише неправдиву інформацію. не має в них комісії як мені пояснили в момент розрахунку блокується сума на декілька відсотків більше (якщо не помиляюсь казали 2,5%) щоб коли вже операція опрацюється не було сильно відчутно курсову різницю, просто Приват наприклад пішов іншим шляхом і повідомляє в момент розрахунку що сума зміниться згодом після опрацювання операції.
Додано: Чет 09 гру, 2021 10:39
Re: Аккордбанк
Никогда не видел такого у Привата. Приват не заставляет клиентов думать о проводке - сколько сразу оплатил, столько и будет. Другое дело, что, как и у остальных, есть двойная конвертация, но общая сумма операции с учетом конвертации видна сразу во время совершения операции, а не когда-то потом во время проводки.
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:38
ingtrans
декілька місяців назад розраховувалась приватом для поїздки в Uber, було повідомлення і сума змінилась
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:46
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:13
ingtrans
це та сама конвертація, бо рахунки uber закордоном і фактично послуга вартує в іноземній валюті
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:25
Двойная конвертация, конечно, есть, но там немного другая суть операций. От Uber приходит сначала запрос на предавторизацию, а потом, после окончания поездки, уже на списание. Поэтому у Привата и получается две операции. А так у Привата, например, на том же Wizzair будет только операция на общую сумму с двойной конвертацией с учетом курсов на текущий момент времени без каких-либо дальнейших перерасчетов. В некоторых (если не сказать у многих) банков даже оплата на Wizzair будет идти по-другому: на момент оплаты заблокируют сумму с двойной конвертацией с учетом курсов на текущий момент времени (а некоторые блокируют еще и с запасом), а потом на момент проводки дня через 2-3 выполняется перерасчет уже с учетом курсов уже на этот новый момент времени.
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