Додано: Сер 08 гру, 2021 18:03

svetlanaL написав: Amethyst

ну однозначно не в грн як написали вище і однозначно різниця на курсах це не комісія банку, тм паче як це конкретний банк може встановлювати комісію для конкретного сайту?! ну однозначно не в грн як написали вище і однозначно різниця на курсах це не комісія банку, тм паче як це конкретний банк може встановлювати комісію для конкретного сайту?!

Можуть бути різні підходи до ціноутворення у різних валютах, може бути DCC, може бути комісія за конвертацію, може бути комісія за DCC. Щоб предметно говорити, усі сторони мають розуміти і розрізняти ці поняття. Розмова почалася з того, що банк, за його ж твердженням, ввів комісію заднім числом і не повідомив про це клієнтів та не відобразив у тарифах. Вже сам цей факт є кричущим. Що за комісія не ясно, але виглядає як комісія за DCC. Людина з цим зіткнулася на сайті WizzAir, хоча могла зіткнутися й на будь-якому іншому, тому далі і пішла про нього балачка. Про те, що це комісія для одного у світі сайту мови не було.Сам механізм DCC задумувався, як прогнозований спосіб для платника дізнатися суму, що буде списана з його рахунку саме у зрозумілій йому валюті цього рахунку. Спочатку цю ідею підточило те, що хитрі екваєри почали накручувати курс конвертації і сума стала хоч і прогнозованою, але не дуже вигідною, але остаточно ідею поховало те, що і емітенти вирішили ці суми списувати після кількох конвертацій, що зробило суму списання і невигідною, і непрогнозованою, хоча іноді ще трапляються дива. Найбільш нахабні вводять за це ще й кінську комісію. Тут є багато нюансів, що значно залежать від учасників трансакції і все не так однозначно, як вам здається.