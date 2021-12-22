RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 56
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
7
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
21
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 16:41

Re: Аккордбанк

  ingtrans написав:В некоторых (если не сказать у многих) банков даже оплата на Wizzair будет идти по-другому: на момент оплаты заблокируют сумму с двойной конвертацией с учетом курсов на текущий момент времени (а некоторые блокируют еще и с запасом), а потом на момент проводки дня через 2-3 выполняется перерасчет уже с учетом курсов уже на этот новый момент времени.
Згодна, так дійсно робить більшість банків, блокується по одному курсу (+як вияснили в Акорді наприклад з тим самим запасом), а списується з рахунку по іншому на день "проводки". На своєму досвіді тільки Моно опрацював операцію без змін, наприклад коли розраховувалась в Польші, але при цьому курс був вищий ніж в інших банках суттєво.
svetlanaL
 
Повідомлень: 8
З нами з: 08.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 01:10

Напомните, пожалуйста, как правильно и когда гасить долг по Найкращей?
rollo
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 20.10.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 118119120121
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1535)
23.12.2021 01:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.