Згодна, так дійсно робить більшість банків, блокується по одному курсу (+як вияснили в Акорді наприклад з тим самим запасом), а списується з рахунку по іншому на день "проводки". На своєму досвіді тільки Моно опрацював операцію без змін, наприклад коли розраховувалась в Польші, але при цьому курс був вищий ніж в інших банках суттєво.ingtrans написав:В некоторых (если не сказать у многих) банков даже оплата на Wizzair будет идти по-другому: на момент оплаты заблокируют сумму с двойной конвертацией с учетом курсов на текущий момент времени (а некоторые блокируют еще и с запасом), а потом на момент проводки дня через 2-3 выполняется перерасчет уже с учетом курсов уже на этот новый момент времени.