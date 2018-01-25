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АСВІО (Приватінвест)

АСВІО (Приватінвест)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦЕНИТЕ обслуживание в этом Банке (или его филиале) и ОБОСНУЙТЕ свою оценку.

АСВІО (Приватінвест) 2.6 5 12
1 - ОЧЕНЬ ПЛОХО. Нахамили и т.п.
42%
5
2 - ПЛОХО. Некомпетентно.
8%
1
3 - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Хотелось бы лучше.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Как и должно быть.
17%
2
5 - ОТЛИЧНО. Очень понравилось.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 13:51

Він уже багато років як не Приват...

Я перейшов до Асвіо ще весною 2016, він уже тоді ніяк не був пов'язаний з Приватом.. Спеціально підбирав маленький банк у Києві для юросіб і цілком довольний. Вони якраз дуже носяться з кожним клієнтом, за весь час проблем не було. Не знаю як там з простими фізиками, але для фопів сервіс просто віповий за мізерні гроші рко :D
stas_lytvyn
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:03

  stas_lytvyn написав:Я перейшов до Асвіо ще весною 2016, він уже тоді ніяк не був пов'язаний з Приватом.. Спеціально підбирав маленький банк у Києві для юросіб і цілком довольний. Вони якраз дуже носяться з кожним клієнтом, за весь час проблем не було. Не знаю як там з простими фізиками, але для фопів сервіс просто віповий за мізерні гроші рко :D


Я тебя за то уважаю, Миша, шо ты рисковый парень. (С)
WachtAmRhein
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  #<1 ... 5678
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