АСВІО (Приватінвест)

|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 13:51
Він уже багато років як не Приват...
Я перейшов до Асвіо ще весною 2016, він уже тоді ніяк не був пов'язаний з Приватом.. Спеціально підбирав маленький банк у Києві для юросіб і цілком довольний. Вони якраз дуже носяться з кожним клієнтом, за весь час проблем не було. Не знаю як там з простими фізиками, але для фопів сервіс просто віповий за мізерні гроші рко
Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:03
Я тебя за то уважаю, Миша, шо ты рисковый парень. (С)
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|