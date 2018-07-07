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АСВІО (Приватінвест)

АСВІО (Приватінвест)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦЕНИТЕ обслуживание в этом Банке (или его филиале) и ОБОСНУЙТЕ свою оценку.

АСВІО (Приватінвест) 2.8 5 13
1 - ОЧЕНЬ ПЛОХО. Нахамили и т.п.
38%
5
2 - ПЛОХО. Некомпетентно.
8%
1
3 - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Хотелось бы лучше.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Как и должно быть.
15%
2
5 - ОТЛИЧНО. Очень понравилось.
23%
3
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 13:51

Він уже багато років як не Приват...

Я перейшов до Асвіо ще весною 2016, він уже тоді ніяк не був пов'язаний з Приватом.. Спеціально підбирав маленький банк у Києві для юросіб і цілком довольний. Вони якраз дуже носяться з кожним клієнтом, за весь час проблем не було. Не знаю як там з простими фізиками, але для фопів сервіс просто віповий за мізерні гроші рко :D
stas_lytvyn
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:03

  stas_lytvyn написав:Я перейшов до Асвіо ще весною 2016, він уже тоді ніяк не був пов'язаний з Приватом.. Спеціально підбирав маленький банк у Києві для юросіб і цілком довольний. Вони якраз дуже носяться з кожним клієнтом, за весь час проблем не було. Не знаю як там з простими фізиками, але для фопів сервіс просто віповий за мізерні гроші рко :D


Я тебя за то уважаю, Миша, шо ты рисковый парень. (С)
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 16:35

WachtAmRhein
Я так понимаю, что ответ с подковыркой.
Попробуем его расшифровать для народа.
"Рисковый парень" в украинской банковской системе – это тот, кто обслуживается в так называемых «системных» банках. Все они - аналогия общеизвестного МММ. Ни один из этих банков никогда не сможет ответить по своим обязательствам без «печатного станка НБУ» и получения за взятки так называемого рефинансирования. Все банки «стабильные», которые не получили рефинансирование попали в число 80. АсвиоБанк не получал рефинансирования и вряд ли когда его получит, поскольку там нет вкладов под 28 % годовых и никогда не было. Владельцы и руководство банка ведет весьма взвешенную политику для работы банка, и он явно им нужен для работы в Украине, а не для сбора капитала, перевода его в валюту и на оффшор. Раньше у меня были счета в ДельтаБанке – какие «условия были», «какие сервисы». Мало того что это все работало через одно место – у меня просто вопрос где ДельтаМММ – даже с рефинансированием в 4 млрд. в один прекрасный день все банкоматы закрылись, все чужие банкоматы отключились от карт ДельтаБанка
А писать и плевать в разные стороны можно сколько угодно – только в реальности ДельтаБанка нет, ПриватБанка скоро уже «нет» + еще 80 «стабильных» – а сейчас еще одна афера появилась Монобанк – кредитные карты раздает налево и направо за счет комиссий с клиентов, которые терминалы держат. «Нерисковые» парни через некоторое время туда свои деньги внесут – вот тут-то и появится оператор с лучшими условиями по терминалам – и новый МоноМММ сразу проявится.
Хотя это и правильно, потому что «нерисковых» надо учить – не будет у них денег, ни будет и МММ-банков.
btcfourk
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 17:02

  btcfourk написав:WachtAmRhein
Я так понимаю, что ответ с подковыркой.
Попробуем его расшифровать для народа.
...


Вот это бомбануло
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лют, 2018 19:09

btcfourk
мужик шо куришь... :mrgreen:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:34

Re: АСВІО (Приватінвест)

  btcfourk написав:новый МоноМММ сразу проявится.

Странная реклама МОНО
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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