АСВІО (Приватінвест)

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 13:51
Він уже багато років як не Приват...
Я перейшов до Асвіо ще весною 2016, він уже тоді ніяк не був пов'язаний з Приватом.. Спеціально підбирав маленький банк у Києві для юросіб і цілком довольний. Вони якраз дуже носяться з кожним клієнтом, за весь час проблем не було. Не знаю як там з простими фізиками, але для фопів сервіс просто віповий за мізерні гроші рко
Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:03
Я тебя за то уважаю, Миша, шо ты рисковый парень. (С)
Додано: Сер 07 лют, 2018 16:35
WachtAmRhein
Я так понимаю, что ответ с подковыркой.
Попробуем его расшифровать для народа.
"Рисковый парень" в украинской банковской системе – это тот, кто обслуживается в так называемых «системных» банках. Все они - аналогия общеизвестного МММ. Ни один из этих банков никогда не сможет ответить по своим обязательствам без «печатного станка НБУ» и получения за взятки так называемого рефинансирования. Все банки «стабильные», которые не получили рефинансирование попали в число 80. АсвиоБанк не получал рефинансирования и вряд ли когда его получит, поскольку там нет вкладов под 28 % годовых и никогда не было. Владельцы и руководство банка ведет весьма взвешенную политику для работы банка, и он явно им нужен для работы в Украине, а не для сбора капитала, перевода его в валюту и на оффшор. Раньше у меня были счета в ДельтаБанке – какие «условия были», «какие сервисы». Мало того что это все работало через одно место – у меня просто вопрос где ДельтаМММ – даже с рефинансированием в 4 млрд. в один прекрасный день все банкоматы закрылись, все чужие банкоматы отключились от карт ДельтаБанка
А писать и плевать в разные стороны можно сколько угодно – только в реальности ДельтаБанка нет, ПриватБанка скоро уже «нет» + еще 80 «стабильных» – а сейчас еще одна афера появилась Монобанк – кредитные карты раздает налево и направо за счет комиссий с клиентов, которые терминалы держат. «Нерисковые» парни через некоторое время туда свои деньги внесут – вот тут-то и появится оператор с лучшими условиями по терминалам – и новый МоноМММ сразу проявится.
Хотя это и правильно, потому что «нерисковых» надо учить – не будет у них денег, ни будет и МММ-банков.
Додано: Сер 07 лют, 2018 17:02
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:34
Re: АСВІО (Приватінвест)
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:26
Re: АСВІО (Приватінвест)
6% в долларах
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:30
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Додано: Сер 04 гру, 2019 19:02
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Додано: Сер 04 гру, 2019 19:05
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