АСВІО (Приватінвест)

Додано: Сер 07 лют, 2018 16:35

WachtAmRhein

Я так понимаю, что ответ с подковыркой.

Попробуем его расшифровать для народа.

"Рисковый парень" в украинской банковской системе – это тот, кто обслуживается в так называемых «системных» банках. Все они - аналогия общеизвестного МММ. Ни один из этих банков никогда не сможет ответить по своим обязательствам без «печатного станка НБУ» и получения за взятки так называемого рефинансирования. Все банки «стабильные», которые не получили рефинансирование попали в число 80. АсвиоБанк не получал рефинансирования и вряд ли когда его получит, поскольку там нет вкладов под 28 % годовых и никогда не было. Владельцы и руководство банка ведет весьма взвешенную политику для работы банка, и он явно им нужен для работы в Украине, а не для сбора капитала, перевода его в валюту и на оффшор. Раньше у меня были счета в ДельтаБанке – какие «условия были», «какие сервисы». Мало того что это все работало через одно место – у меня просто вопрос где ДельтаМММ – даже с рефинансированием в 4 млрд. в один прекрасный день все банкоматы закрылись, все чужие банкоматы отключились от карт ДельтаБанка

А писать и плевать в разные стороны можно сколько угодно – только в реальности ДельтаБанка нет, ПриватБанка скоро уже «нет» + еще 80 «стабильных» – а сейчас еще одна афера появилась Монобанк – кредитные карты раздает налево и направо за счет комиссий с клиентов, которые терминалы держат. «Нерисковые» парни через некоторое время туда свои деньги внесут – вот тут-то и появится оператор с лучшими условиями по терминалам – и новый МоноМММ сразу проявится.

Хотя это и правильно, потому что «нерисковых» надо учить – не будет у них денег, ни будет и МММ-банков.