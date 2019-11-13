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АСВІО (Приватінвест)

АСВІО (Приватінвест)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦЕНИТЕ обслуживание в этом Банке (или его филиале) и ОБОСНУЙТЕ свою оценку.

АСВІО (Приватінвест) 2.9 5 14
1 - ОЧЕНЬ ПЛОХО. Нахамили и т.п.
36%
5
2 - ПЛОХО. Некомпетентно.
7%
1
3 - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Хотелось бы лучше.
14%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Как и должно быть.
21%
3
5 - ОТЛИЧНО. Очень понравилось.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:17

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  NDV написав:6% в долларах

І на 10 років?

1 год максимум

Тут
https://www.asviobank.ua/tl_files/depos ... it_fiz.pdf
від 12 місяців.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:19

  Квесторе_поверніться написав:Тут
https://www.asviobank.ua/tl_files/depos ... it_fiz.pdf
від 12 місяців.

недобросовестная реклама,
вводять в оману споживачів фінансових послуг
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:23

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут
https://www.asviobank.ua/tl_files/depos ... it_fiz.pdf
від 12 місяців.

недобросовестная реклама,
вводять в оману споживачів фінансових послуг

Це не реклама....
Затверджено
КУАПБТ №1311-19/02
від 13.11.2019.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:46

Інторнета назвала цю банку "мойкою"

Судячи з усього, робота банку нагадує "пилосос" - він бере депозити клієнтів і займається фінансуванням бізнесу власних акціонерів і пов'язаних осіб.

https://znaj.ua/society/233569-asvio-ba ... yut-groshi

і ще якісь чудацькі

https://mind.ua/news/20201661-v-kiyivsk ... i-diyi-zmi
+50грн !
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