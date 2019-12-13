Цікаво чому?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:16
Re: АСВІО (Приватінвест)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:43
Re: АСВІО (Приватінвест)
Они нормально живут за счет аренды сейфов.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:58
Додано: Суб 14 гру, 2019 00:30
В старой весенней статье финклаба указано было, что тут фондом покрыто 35% вкладов - для сравнения у топов розничного сегмента (тас, альфа и прочие) от 50%, у кредитовальщиков пересичных и маргиналов (абанка, скунс) вообще под 100%.
Выводы очевидны, доля инсайдеров среди вкладчиков тут реально велика, потому нужно быть готовым ко всякому...
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