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АСВІО (Приватінвест)

АСВІО (Приватінвест)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦЕНИТЕ обслуживание в этом Банке (или его филиале) и ОБОСНУЙТЕ свою оценку.

АСВІО (Приватінвест) 2.9 5 14
1 - ОЧЕНЬ ПЛОХО. Нахамили и т.п.
36%
5
2 - ПЛОХО. Некомпетентно.
7%
1
3 - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. Хотелось бы лучше.
14%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Как и должно быть.
21%
3
5 - ОТЛИЧНО. Очень понравилось.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:16

Re: АСВІО (Приватінвест)

  NDV написав:АСВИО пока самый странный из всех.

Цікаво чому?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:43

Re: АСВІО (Приватінвест)

Они нормально живут за счет аренды сейфов.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:58

  NDV написав:Зашёл я сегодня в главное отделение, заманили меня 6% на пол года, я не особо эксперт, но в десятках двух разных банках в разных странах обслуживался, АСВИО пока самый странный из всех.

А в чем странность?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:30

  greenozon написав:Інторнета назвала цю банку "мойкою"

Судячи з усього, робота банку нагадує "пилосос" - він бере депозити клієнтів і займається фінансуванням бізнесу власних акціонерів і пов'язаних осіб.

https://znaj.ua/society/233569-asvio-ba ... yut-groshi

і ще якісь чудацькі

https://mind.ua/news/20201661-v-kiyivsk ... i-diyi-zmi

В старой весенней статье финклаба указано было, что тут фондом покрыто 35% вкладов - для сравнения у топов розничного сегмента (тас, альфа и прочие) от 50%, у кредитовальщиков пересичных и маргиналов (абанка, скунс) вообще под 100%.

Выводы очевидны, доля инсайдеров среди вкладчиков тут реально велика, потому нужно быть готовым ко всякому...
escobar
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:51

  escobar написав:
  greenozon написав:Інторнета назвала цю банку "мойкою"

Судячи з усього, робота банку нагадує "пилосос" - він бере депозити клієнтів і займається фінансуванням бізнесу власних акціонерів і пов'язаних осіб.

https://znaj.ua/society/233569-asvio-ba ... yut-groshi

і ще якісь чудацькі

https://mind.ua/news/20201661-v-kiyivsk ... i-diyi-zmi

В старой весенней статье финклаба указано было, что тут фондом покрыто 35% вкладов - для сравнения у топов розничного сегмента (тас, альфа и прочие) от 50%, у кредитовальщиков пересичных и маргиналов (абанка, скунс) вообще под 100%.

Выводы очевидны, доля инсайдеров среди вкладчиков тут реально велика, потому нужно быть готовым ко всякому...

Зовсім не зрозуміло щодо кореляції між "категорією" банків та відсотком покриття. Все визначає наявність коштів у фонді. До слову нові пропозиції Зе команди щодо покладання на фонд невластивих функцій (сприяння підприємництву...) зменшують ці можливості. Повна чергова дурість гаранта у його пропозиції - фонд створюється за рахунок цільового відрахування банків.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:56

Re: АСВІО (Приватінвест)

Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.
Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.
Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.

Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:07

  NDV написав:Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.
Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.
Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.

Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...

З каси слід було грошенята забрати взад до оформлення доків.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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