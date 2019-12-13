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АСВІО (Приватінвест)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:16
NDV написав:
АСВИО пока самый странный из всех.
Цікаво чому?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:43
Они нормально живут за счет аренды сейфов.
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Investor_K
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:58
NDV написав:
Зашёл я сегодня в главное отделение, заманили меня 6% на пол года, я не особо эксперт, но в десятках двух разных банках в разных странах обслуживался, АСВИО пока самый странный из всех.
А в чем странность?
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Додано: Суб 14 гру, 2019 00:30
В старой весенней статье финклаба указано было, что тут фондом покрыто 35% вкладов - для сравнения у топов розничного сегмента (тас, альфа и прочие) от 50%, у кредитовальщиков пересичных и маргиналов (абанка, скунс) вообще под 100%.
Выводы очевидны, доля инсайдеров среди вкладчиков тут реально велика, потому нужно быть готовым ко всякому...
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escobar
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Додано: Суб 14 гру, 2019 13:51
escobar написав:
В старой весенней статье финклаба указано было, что тут фондом покрыто 35% вкладов - для сравнения у топов розничного сегмента (тас, альфа и прочие) от 50%, у кредитовальщиков пересичных и маргиналов (абанка, скунс) вообще под 100%.
Выводы очевидны, доля инсайдеров среди вкладчиков тут реально велика, потому нужно быть готовым ко всякому...
Зовсім не зрозуміло щодо кореляції між "категорією" банків та відсотком покриття. Все визначає наявність коштів у фонді. До слову нові пропозиції Зе команди щодо покладання на фонд невластивих функцій (сприяння підприємництву...) зменшують ці можливості. Повна чергова дурість гаранта у його пропозиції - фонд створюється за рахунок цільового відрахування банків.
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VASH
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Додано: Суб 14 гру, 2019 13:56
Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.
Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.
Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.
Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...
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NDV
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:07
NDV написав:
Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.
Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.
Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.
Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...
З каси слід було грошенята забрати взад до оформлення доків.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:39
NDV написав:
Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.
Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.
Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.
Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...
В УкрГазЕ у меня также депо принимали, с начала касса, потом договор - типа а вдруг у меня купюры будут неприемные, а договор уже подписан.
Skiw
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