АСВІО (Приватінвест)

Додано: Суб 14 гру, 2019 13:56

Ну во-первых там ужасно все медленно, неприятно, но с таким я уже сталкивался.

Что меня удивило - когда я спросил к кому за открытием депозита, меня попросили присесть менеджер, я сел напротив нее и думал оформлением будет заниматься она.

Оказалось, надо подождать другого человека, минут 15-20 ждал, из глубин кабинетов банка вышла женщина, спросила на какой срок и какая сумма, повела меня в кассу "пересчитать деньги", такое первый раз вижу, потом мои деньги оставила у кассира, взяла мой паспорт и код и велела ждать на диванчике возле кассы "минимум пол часа". Минут через 40 вышла и завела в переговорку подписать стопку документов, стопка раза в 3 толще чем в остальных банках, кроме договоров на открытие депозита еще транзитный текущий счет открыть надо было и т п.



Но вот такой процедуры когда клиент отдает деньги в кассу не видя договора и на 40 минут прощается со своими документами и сидит возле той же кассы не имея возможности убежать я еще не видел...