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Перший Iнвестицiйний Банк

Перший Iнвестицiйний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Перший Iнвестицiйний Банк 3.1 5 32
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
9
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 18:39

На данный момент у них на год:
UAH 15%

Справедливости ради добавлю, что если положить на год 14,75% с капитализацией, то эффективная ставка будет даже выше -- не 15%, а 15,58%. Но все равно маловато будет.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 12:14

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

Покращують ставки по подвійній вигоді 1/0.5% бакс/ойро. Гудбай...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 12:53

ми крокуємо в це-Єурапу

так що дякуйте що не 0.00001
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 18:15

Шторм змиває керівництво за борт
http://finbalance.com.ua/news/kravets-pishov-z-posadi-hlavi-pravlinnya-pinbank-pislya-odnoho-misyatsya-roboti
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:47

  Квесторе_поверніться написав:18% в гривні на 10 років. Виплата щомісячно, на жаль без поповнення.


А де Ви знайшли умови цього вкладу? На сайті знайшов тільки загальні ставки:
http://www.ii-bank.com.ua/files/RatesRrivate_20191007.xlsx
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:20

  Imp_666 написав:
  Квесторе_поверніться написав:18% в гривні на 10 років. Виплата щомісячно, на жаль без поповнення.


А де Ви знайшли умови цього вкладу? На сайті знайшов тільки загальні ставки:
http://www.ii-bank.com.ua/files/RatesRrivate_20191007.xlsx


Международный инвестиционный банк и Первый инвестиционный банк это разные банки))) Сайт последнего www.pinbank.ua
jurasja
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:49

  Imp_666 написав:
  Квесторе_поверніться написав:18% в гривні на 10 років. Виплата щомісячно, на жаль без поповнення.


А де Ви знайшли умови цього вкладу? На сайті знайшов тільки загальні ставки:
http://www.ii-bank.com.ua/files/RatesRrivate_20191007.xlsx

Новий строковий, від 367 днів.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 19:48

З супостатом Гінер розрахувався футбольним клубом
http://finbalance.com.ua/news/vlasnik-pinbank-hiner-cherez-borh-vidda-dlya-vebrf-moskovskiy-klub-tsska
Пропоную занести банку в тлумачний словник як Гінербанка.
І ніхто не буде плутати з Порохбанкою.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 23:06

Re: Перший Iнвестицiйний Банк

Прекращай уже фигней страдать.
Квесторе_поверніться написав:З супостатом Гінер розрахувався футбольним клубом
http://finbalance.com.ua/news/vlasnik-pinbank-hiner-cherez-borh-vidda-dlya-vebrf-moskovskiy-klub-tsska
Пропоную занести банку в тлумачний словник як Гінербанка.
І ніхто не буде плутати з Порохбанкою.
Menwyy
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