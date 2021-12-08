|
|
|
Кредобанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 гру, 2021 19:28
подскажите, будь ласка, шо не так:
при добавлении карты в gpay получаю от банка "условия использовния", а после их принятия gpay говорит "Не удалось настроить бесконтактную оплату"
следом приходит смс "internet code google *temporary hold, gb 0.00uah card**xxxx" (тут xxxx - 4 цифры карты)
-
vvs2k
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 09.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:29
vvs2k написав:
подскажите, будь ласка, шо не так:
при добавлении карты в gpay получаю от банка "условия использовния", а после их принятия gpay говорит "Не удалось настроить бесконтактную оплату"
следом приходит смс "internet code google *temporary hold, gb 0.00uah card**xxxx" (тут xxxx - 4 цифры карты)
мож нуна хотя бы 1грн закинуть на карту?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1417
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:40
Amethyst
"всё уже закинуто до нас"
хотя первый раз подключал 0-ую карту, а после пополнения просто пытался восстановить ее из скрытых карт...
upd удаление карты и добавление ее заново не помогло...
ладно, понапрягаю горячку
-
vvs2k
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 09.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 гру, 2021 20:55
vvs2k написав:
подскажите, будь ласка, шо не так:
при добавлении карты в gpay получаю от банка "условия использовния", а после их принятия gpay говорит "Не удалось настроить бесконтактную оплату"
следом приходит смс "internet code google *temporary hold, gb 0.00uah card**xxxx" (тут xxxx - 4 цифры карты)
Сегодня подключил карту через апликуху Кредо прямо перед кассой в магазине.
Вообще без проблем.
Вы из приложения добавляли или через gpay вручную?
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 506
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 гру, 2021 23:19
ramaz
в приложении gpay
даже не подозревал, что в банковском приложении такое есть, бо оно у них несколько заумное, многие вещи неочевидны
нашел подключение к gpay, но тоже лепит какие-то ошибки, мабуть, ночные дозоры работают
попробую уже завтра
-
vvs2k
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 09.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 гру, 2021 10:25
"Правильну" картку правильно активувати, переглянувши баланс, тільки в рідному банкоматі чи можна в будь-якому?
Не знайшов в тарифах вартість зміни ПІН-кода - послуга платна чи ні?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7282
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 1216 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 09 гру, 2021 10:50
Кредобанк змінює процентну ставку за депозитом «Family & Friends» в іноземній валюті з 7 грудня 2021 року. Відтак ставка за цим депозитом становитиме 0,01%.
Зверніть увагу, що при пролонгації депозитного вкладу «Family & Friends» у доларах США та в євро терміном 6 та 12 місяців з 7 грудня 2021 року ставка також становитиме 0,01% та не включатиме надбавки за суму вкладів.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12214
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 1003 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:05
V2 написав:
"Правильну" картку правильно активувати, переглянувши баланс, тільки в рідному банкоматі чи можна в будь-якому?
Не знайшов в тарифах вартість зміни ПІН-кода - послуга платна чи ні?
Добрий день!
Активувати Правильну картку можна в банкоматі будь-якого банку. Але, будь ласка, врахуйте, якщо будете активовувати в банкоматі іншого банку, буде комісія у розмірі 5 гривень. Зміна Пін-коду - безкоштовно.
-
Kredobank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:06
vvs2k написав:
подскажите, будь ласка, шо не так:
при добавлении карты в gpay получаю от банка "условия использовния", а после их принятия gpay говорит "Не удалось настроить бесконтактную оплату"
следом приходит смс "internet code google *temporary hold, gb 0.00uah card**xxxx" (тут xxxx - 4 цифры карты)
отвечаю,вернее - транслирую ответ горячки: подключение к gpay возможно через сутки после активации карты
я свою карту вчера активировал, тож подожду этих суток
-
vvs2k
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 09.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, IGNAT
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|