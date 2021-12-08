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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 168
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
33
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:08

  AlexTk написав:Кредо выплатил в Кишеню бонус 500 грн. по Правильной карте за первые три месяца

Добрий день! Вітаємо вас! Користуйтесь Правильною карткою в такому ж дусі і через три місяці отримаєте ще 500 грн :)
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:09

  slktym007 написав:Народ 3000 в месяц необходимых трат считаются по дате покупки или по дате проводки?

Добрий день! Витрати рахуються за датою покупки :)
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Повідомлень: 125
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:22

  Искатель написав:
  Kredobank написав:
  Миша-клиент написав:Заранее благодарен за комментарии (в тарифах НЕ увидел), как тарифицируется:
1) платеж за границей В ВАЛЮТЕ с правильной карты (за товары, услуги) в USD и EUR;
2) а оплата товара в и-нете (напр., купленного на и-бее)?

И еще,
3) зачисление в валюте (напр., ошибочный платеж ИЛИ возврат Tax Free) на правильную карту в USD и EUR - НЕ тарифицируется, правильно?

Добрий день!
відповідаємо щодо тарифів:
1. Платіж у валюті за кордоном з Правильної картки відбувається без комісії за конвертацію.
2. Оплата товарів на іноземних сайтах Правильною карткою - аналогічно без комісії за конвертацію.
3. Щодо перелічених зарахувань уточнюємо інформацію.

По первому вопросу, разрешите уточнить (потому как написано немного ...не конкретно)
Оплата на торговых POS-терминалах за границей с "Правильной" гривневой(!) карты будет идти без комиссии?
А если в экзотических валютах - через доллар или евро будет пересчет, карта MasterCard?
Большое спасибо за уточнение!

Добрий день!
Розрахунок за кордоном Правильною карткою на POS-терміналах відбувається без комісії за конвертацію валюти, незалежно від того якою валютою ви розраховуєтесь. Зі сторони банку жодних комісій не передбачено.
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:22

  Kredobank написав:
  V2 написав:"Правильну" картку правильно активувати, переглянувши баланс, тільки в рідному банкоматі чи можна в будь-якому?
Не знайшов в тарифах вартість зміни ПІН-кода - послуга платна чи ні?

Добрий день!
Активувати Правильну картку можна в банкоматі будь-якого банку. Але, будь ласка, врахуйте, якщо будете активовувати в банкоматі іншого банку, буде комісія у розмірі 5 гривень. Зміна Пін-коду - безкоштовно.

На картонці, яка видається з "Правильною", написано, що активувати картку можна і в додатку. Це так чи ні?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:33

  Ferlakur написав:
  Kredobank написав:
  V2 написав:"Правильну" картку правильно активувати, переглянувши баланс, тільки в рідному банкоматі чи можна в будь-якому?
Не знайшов в тарифах вартість зміни ПІН-кода - послуга платна чи ні?

Добрий день!
Активувати Правильну картку можна в банкоматі будь-якого банку. Але, будь ласка, врахуйте, якщо будете активовувати в банкоматі іншого банку, буде комісія у розмірі 5 гривень. Зміна Пін-коду - безкоштовно.

На картонці, яка видається з "Правильною", написано, що активувати картку та поміняти пінкод можна і в додатку. Це так чи ні?

Так, все вірно. Для того щоб змінити ПІН-код у додатку клікаєте на карту, до якої необхідно змінити ПІН, свайпаєте вліво та обираєте опцію "отримати новий ПІН-код"
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