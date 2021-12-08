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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:22
Искатель написав: Kredobank написав: Миша-клиент написав:
Заранее благодарен за комментарии (в тарифах НЕ увидел), как тарифицируется:
1) платеж за границей В ВАЛЮТЕ с правильной карты (за товары, услуги) в USD и EUR;
2) а оплата товара в и-нете (напр., купленного на и-бее)?
И еще,
3) зачисление в валюте (напр., ошибочный платеж ИЛИ возврат Tax Free) на правильную карту в USD и EUR - НЕ тарифицируется, правильно?
Добрий день!
відповідаємо щодо тарифів:
1. Платіж у валюті за кордоном з Правильної картки відбувається без комісії за конвертацію.
2. Оплата товарів на іноземних сайтах Правильною карткою - аналогічно без комісії за конвертацію.
3. Щодо перелічених зарахувань уточнюємо інформацію.
По первому вопросу, разрешите уточнить (потому как написано немного ...не конкретно)
Оплата на торговых POS-терминалах за границей с "Правильной" гривневой(!) карты будет идти без комиссии?
А если в экзотических валютах - через доллар или евро будет пересчет, карта MasterCard?
Большое спасибо за уточнение!
Добрий день!
Розрахунок за кордоном Правильною карткою на POS-терміналах відбувається без комісії за конвертацію валюти, незалежно від того якою валютою ви розраховуєтесь. Зі сторони банку жодних комісій не передбачено.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:22
Kredobank написав: V2 написав:
"Правильну" картку правильно активувати, переглянувши баланс, тільки в рідному банкоматі чи можна в будь-якому?
Не знайшов в тарифах вартість зміни ПІН-кода - послуга платна чи ні?
Добрий день!
Активувати Правильну картку можна в банкоматі будь-якого банку. Але, будь ласка, врахуйте, якщо будете активовувати в банкоматі іншого банку, буде комісія у розмірі 5 гривень. Зміна Пін-коду - безкоштовно.
На картонці, яка видається з "Правильною", написано, що активувати картку можна і в додатку. Це так чи ні?
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Додано: Чет 09 гру, 2021 11:33
Ferlakur написав: Kredobank написав: V2 написав:
"Правильну" картку правильно активувати, переглянувши баланс, тільки в рідному банкоматі чи можна в будь-якому?
Не знайшов в тарифах вартість зміни ПІН-кода - послуга платна чи ні?
Добрий день!
Активувати Правильну картку можна в банкоматі будь-якого банку. Але, будь ласка, врахуйте, якщо будете активовувати в банкоматі іншого банку, буде комісія у розмірі 5 гривень. Зміна Пін-коду - безкоштовно.
На картонці, яка видається з "Правильною", написано, що активувати картку та поміняти пінкод можна і в додатку. Це так чи ні?
Так, все вірно. Для того щоб змінити ПІН-код у додатку клікаєте на карту, до якої необхідно змінити ПІН, свайпаєте вліво та обираєте опцію "отримати новий ПІН-код"
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