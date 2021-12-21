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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:54
miltador написав:
В цьому місяці не отримав жодного смс про виконання\невиконання умов. Позвонив на теплу лінію - сказали виконав) Думав вже пролетів, виявляється - ні, просто не шлють смс.
Лично мне присылали - сначала о ходе выполнения, потом уже, когда условия были выполнены.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:20
Шановне товариство!
Р2р, наприклад, з Моні, достатньо, щоб виконати умову про зарахування 6000 грн.?
p.s. "Про рух коштів на рахунку та виконання умов ми інформуватимемо вас в SMS-повідомленнях" - а смс не йдуть!
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V2
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:34
V2 написав:
Шановне товариство!
Р2р, наприклад, з Моні, достатньо, щоб виконати умову про зарахування 6000 грн.?
p.s. "Про рух коштів на рахунку та виконання умов ми інформуватимемо вас в SMS-повідомленнях" - а смс не йдуть!
Да, P2P достаточно.
Можете смс подключить через контакт центр. До 100 грн. смс приходить не будут.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 14:43
lloydbanksua
Дякую!
Смс про операції - ходять, про виконання умов акції - чомусь ні ...
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V2
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Додано: Вів 21 гру, 2021 17:07
смс были 10 и 17 числа
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Ромасик
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Додано: Вів 21 гру, 2021 20:32
V2 написав:lloydbanksua
Дякую!
Смс про операції - ходять, про виконання умов акції - чомусь ні ...
А мене тепер інформують не тільки про виконання умов, а ще й нагадують типа Ви досі не виконали...
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AlexTk
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Додано: Вів 21 гру, 2021 20:39
lloydbanksua написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Р2р, наприклад, з Моні, достатньо, щоб виконати умову про зарахування 6000 грн.?
Да, P2P достаточно.
А якщо пенсію на правильну отримувати, це теж зарахується?
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Чорний Ворон
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Додано: Сер 22 гру, 2021 09:34
Чорний Ворон написав:
А якщо пенсію на правильну отримувати, це теж зарахується?
Считаются любые зачисления.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 22 гру, 2021 10:15
Що за прікол? Пакет Кишеня. Надходить смс "Списання 3000", якого у виписці немає. За 5 хвилин на той самий рахунок "Зарахування 3000". Знову ж, у виписці нічого немає.
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Кочевник
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:40
Кочевник написав:
Що за прікол? Пакет Кишеня. Надходить смс "Списання 3000", якого у виписці немає. За 5 хвилин на той самий рахунок "Зарахування 3000". Знову ж, у виписці нічого немає.
У мене в ПУМБі щойно таке. Вчора ввечері списання, сьогодні зранку зарахування. Правда, набагато менша сума.
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ricardo
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