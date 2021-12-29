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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 22:56

  vovareuckij написав:
  Kredobank написав:
  MASolomko написав:Правильная карта, как бы, кредитная. На сайте указано, что через 3 месяца пользования могут подключить кредитную линию.

Добрий день! Правильна картка - дебетова, але після трьох місяців користування ви отримаєте персональну пропозицію про кредитний ліміт. Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки, кредит готівкою чи кредитна картка.

Не получал никаких предложений по кредитному лимиту, уже пятый месяц юзаю карту, зачем обманываете)) Если такие предложения и есть, то значит они не для каждого пользователя карты.


они ж выше писали что после первой волны кредиты пойдут
осталось понять волна с 1 января или с как закончится акция для всех кто открылся
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 04:26

  vovareuckij написав:Если в декабре открыть Правильную, то с января будет счетчик или уже все поезд ушел? Писали, что до 31 декабря ее открывают.

Если после 15 открыть то да, в январе отчёт начнется.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 10:47

а ну просто ранее писали, что до января ее открывают, поэтому интересовало про открытые в конце декабря, будет ли в январе действовать счетчик или акция все.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:06

vovareuckij в декабре открываете и пользуетесь до июня, так что можете ещё успеть.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 14:23

  Zonenor написав:Почему в истории операций указывается дата платежа, но не указывается время? И в выписке я так понимаю показывает дату платежа и дату проводки тоже в формате день/месяц/год , но не указывается время. Если несколько одинаковых платежей в один день трудно разобраться.

Добрий день!
В онлайн-банкінгу точний час операції вказано в Деталях операції. Натискаєте "Історія" і обираєте ту операцію, що вас цікавить. В деталях знайдете дату створення та дату кінцевого статусу з вказанням часу в годинах.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 14:25

  vovareuckij написав:Если в декабре открыть Правильную, то с января будет счетчик или уже все поезд ушел? Писали, что до 31 декабря ее открывают.

Якщо відкриєте Правильну картку після 15 грудня, то виконання умов по картці для отримання бонусних тисячі гривень розпочнеться з 1 січня.
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 14:27

  vovareuckij написав:
  Kredobank написав:
  MASolomko написав:Правильная карта, как бы, кредитная. На сайте указано, что через 3 месяца пользования могут подключить кредитную линию.

Добрий день! Правильна картка - дебетова, але після трьох місяців користування ви отримаєте персональну пропозицію про кредитний ліміт. Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки, кредит готівкою чи кредитна картка.

Не получал никаких предложений по кредитному лимиту, уже пятый месяц юзаю карту, зачем обманываете)) Если такие предложения и есть, то значит они не для каждого пользователя карты.

Напишіть нам, будь ласка, у приватні повідомлення щодо ліміту, перевіримо інформацію чого вам не запропонували.
Kredobank
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:18

Re: Кредобанк

Вчера товарищ оформил Правильную, активировал в банкомате, потом хотел поменять пин-код, выдало что-то типа "операция недоступна". В приложении тоже эта функция не активна, проверил у себя - то же самое. Отключили эту возможность совсем что ли?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:14

  Ferlakur написав:Вчера товарищ оформил Правильную, активировал в банкомате, потом хотел поменять пин-код, выдало что-то типа "операция недоступна". В приложении тоже эта функция не активна, проверил у себя - то же самое. Отключили эту возможность совсем что ли?

Недели 3 назад получал - менял Пин в банкомате.
В приложении сейчас глянул - тоже не активная функция.
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:27

  slktym007 написав:
  Ferlakur написав:Вчера товарищ оформил Правильную, активировал в банкомате, потом хотел поменять пин-код, выдало что-то типа "операция недоступна". В приложении тоже эта функция не активна, проверил у себя - то же самое. Отключили эту возможность совсем что ли?

Недели 3 назад получал - менял Пин в банкомате.
В приложении сейчас глянул - тоже не активная функция.


там смс надо хитрым фокусом включить, и тогда попрет :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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