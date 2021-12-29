MASolomko написав:Правильная карта, как бы, кредитная. На сайте указано, что через 3 месяца пользования могут подключить кредитную линию.
Добрий день! Правильна картка - дебетова, але після трьох місяців користування ви отримаєте персональну пропозицію про кредитний ліміт. Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки, кредит готівкою чи кредитна картка.
Не получал никаких предложений по кредитному лимиту, уже пятый месяц юзаю карту, зачем обманываете)) Если такие предложения и есть, то значит они не для каждого пользователя карты.
они ж выше писали что после первой волны кредиты пойдут осталось понять волна с 1 января или с как закончится акция для всех кто открылся
Zonenor написав:Почему в истории операций указывается дата платежа, но не указывается время? И в выписке я так понимаю показывает дату платежа и дату проводки тоже в формате день/месяц/год , но не указывается время. Если несколько одинаковых платежей в один день трудно разобраться.
Добрий день! В онлайн-банкінгу точний час операції вказано в Деталях операції. Натискаєте "Історія" і обираєте ту операцію, що вас цікавить. В деталях знайдете дату створення та дату кінцевого статусу з вказанням часу в годинах.
MASolomko написав:Правильная карта, как бы, кредитная. На сайте указано, что через 3 месяца пользования могут подключить кредитную линию.
Добрий день! Правильна картка - дебетова, але після трьох місяців користування ви отримаєте персональну пропозицію про кредитний ліміт. Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки, кредит готівкою чи кредитна картка.
Не получал никаких предложений по кредитному лимиту, уже пятый месяц юзаю карту, зачем обманываете)) Если такие предложения и есть, то значит они не для каждого пользователя карты.
Напишіть нам, будь ласка, у приватні повідомлення щодо ліміту, перевіримо інформацію чого вам не запропонували.
Вчера товарищ оформил Правильную, активировал в банкомате, потом хотел поменять пин-код, выдало что-то типа "операция недоступна". В приложении тоже эта функция не активна, проверил у себя - то же самое. Отключили эту возможность совсем что ли?
Ferlakur написав:Вчера товарищ оформил Правильную, активировал в банкомате, потом хотел поменять пин-код, выдало что-то типа "операция недоступна". В приложении тоже эта функция не активна, проверил у себя - то же самое. Отключили эту возможность совсем что ли?
Недели 3 назад получал - менял Пин в банкомате. В приложении сейчас глянул - тоже не активная функция.
Ferlakur написав:Вчера товарищ оформил Правильную, активировал в банкомате, потом хотел поменять пин-код, выдало что-то типа "операция недоступна". В приложении тоже эта функция не активна, проверил у себя - то же самое. Отключили эту возможность совсем что ли?
Недели 3 назад получал - менял Пин в банкомате. В приложении сейчас глянул - тоже не активная функция.
там смс надо хитрым фокусом включить, и тогда попрет